Horst Lange: Wie wird man 90? - man muss wandern!

Dinslaken Horst Lange, 1. Wanderführer beim Kneippverein Dinslaken, feierte 90. Geburtstag. Groß gratuliert wird beim Sommerfest zum 200-Jährigen

„Wie wird man 90 Jahre? – Man muss wandern.“ Günter Liesen, 1. Beisitzer des Kneippvereins, eröffnete den Reigen der Glückwünsche zum 90. Geburtstag von Horst Lange, dem 1. Wanderführer von KneippDinslakenAktiv&gesund e.V. 1. Vorsitzender Dieter Reise unterstrich den Dank des gesamten Vereins mit einem schwergewichtigen Präsentkorb voller naturgesunder Ernährung und Pflege.

Horst Lange hätte auch an diesem Tage sein 33-jähriges „Dienstjubiläum“ feiern können, wenn er nicht vor drei Jahren den Stab an Jochen Westeroth weitergegeben hätte. Als einer der Mitbegründer und Garanten für den Erfolg des Kneippvereins in Dinslaken war es Lange, der die ersten Wanderungen und Radtouren (abgelöst von Horst Mix, dem „ Fahrradfuchs“) anführte, Zuvor hatte er die Geschicke der Beschäftigten der BP-Hünxe als ihr Betriebsratsbevollmächtigter zu einem verträglichen Ende geführt.

Als Sohn eines Gutsbesitzer in der Mark Brandenburg wurde Horst Lange schon früh in der Jugend mit allen forstwirtschaftlichen Kenntnissen vertraut gemacht, was auch so oft sein mildes Lächeln über die Gesundheitserkenntnisse eines Sebastian Kneipp über die wohltuende Wirkung von Licht, Luft, regelmäßiger Bewegung und frischem Wasser für den Menschen erklären könnte. Lange wusste aufgrund seiner Biographie sehr gut, was die Natur Gutes bewirken kann, aber auch, was ein Zuviel an Worten darüber wieder zu Nichte machen kann.

Rund 10.000 Kilometer gewandert

Er hätte bei seinen Wanderungen auf den rund 10.000 Kilometern „in die heimische Natur“ während seiner 30-jährigen Tätigkeit weitschweifende Vorträge über alle Bäume der hiesigen Region halten können, jedoch begnügte er sich oft nur mit dem Fingerzeig nach oben, wie Hermann Hesses chinesische Weisheitslehrer, denn „an seinem Blatt könnt ihr ihn erkennen“.

Dankbar ist der Kneippverein dem Jubilar auch für seine Beratung im Beirat bei der Vorstandsarbeit, als Vertreter in der AG Entwicklung der Seniorenarbeit beim Seniorenbeirat der Stadt. Aufgrund seiner ganzheitlichen Lebensweise war Horst Lange auch sehr regelmäßiger Teilnehmer an den Gymnastikkursen und seine Frau an Yoga-Kursen von Kneipp Aktiv&Gesund.

Aufgrund der durch Corona bedingten Minimal-Glückwünsche an diesem Tage hofft der Kneippverein, dass alle seine Fans aus den vielen aktiven Jahren, welche er mit dem silbernen oder goldenen Wanderschuh beglücken konnte, noch in 2021 die Chance bekommen werden, Horst Lange beim geplanten Sommerfest zum 200-Jahre-Kneipp-Jubiläum die Hand schütteln zu dürfen – nachträglich, aber herzlich.