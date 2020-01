Hünxe: Deponie wird neu abgedichtet - drei Varianten möglich

Das Oberflächenabdichtungssystem im DK-III-Bereich (Altbereich) der Sonderabfalldeponie Hünxe-Schermbeck muss geändert werden. Antragstellerin ist die Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet (AGR). Das bisherige genehmigte Kapillarsperrensystem soll ab 2021 durch andere Systemkomponenten entsprechend den Anforderungen der Verordnung über Deponien und Langzeitlager ersetzt werden.

Hierzu wurden drei Varianten erarbeitet, die nach Auskunft der Bezirksregierung Düsseldorf diesen Anforderungen „jeweils zu 100 Prozent entsprechen“. Vertreter der AGR stellten jetzt im Hünxer Planungs- und Umweltausschuss die beantragte Änderung vor und standen für Fragen zur Verfügung.

Wie Detlef Löwe, Bereichsleiter Deponiemanagement, erläuterte, diene das Kapillarsystem mit einer 30 Zentimeter Kiesschicht als Abdichtung und Entwässerung, damit Oberflächenwasser nicht in den Deponiekörper gelangen kann. „Die Rohstoffe Kies und Sand sind Mangelware geworden. Viel geht heute in die Betonindustrie und den Hochbau“, so Löwe. „Die für unsere Belange benötigte Menge ist nicht lieferbar. Deshalb müssen wir das Dichtungssystem ändern.“ Dies solle in den Jahren 2021 bis 2024 geschehen.

Varianten für die „kritische Fuge“

Bei allen drei Varianten zur Oberflächenabdichtung im DK-III-Bereich (insgesamt 17 Hektar) folgt auf eine Rekultivierungsschicht für Grünwald (1,35 Meter) und Niederwald (2,50 Meter) zunächst ein Spannungsgeber für das Dichtungskontrollsystem, dann als Entwässerungsschicht eine sogenannte Dränmatte und eine Kunststoffdichtungsbahn (2,5 Millimeter).

„Dann kommt die kritische Fuge“, so Detlef Löwe. Variante 1 sieht eine mineralische Tondichtung vor. Diese Tonschicht ist 50 Zentimeter dick. Bei Variante 2 wird eine mineralische Dichtung aus Trisoplast (zehn Zentimeter) eingebaut, bei der Variante 3 eine geosynthetische Tondichtungsbahn aus Bentonit. Gemeinsam haben alle Varianten anschließend Sensoren für das Dichtungskontrollsystem – in der Tondichtung maximal 25 Zentimeter tief, bei den Varianten 2 und 3 bis zehn Zentimeter unter der Trag- und Ausgleichsschicht.

Auf Nachfrage betonte der AGR-Vertreter, „es gibt keinen Favoriten“, alle drei Systeme entsprächen der Deponieverordnung und seien gleichwertig bei der Durchlässigkeit. Löwe sagte aber: „Die Firma Nottenkämper als Tonabbaubetrieb liegt vor der Haustür und wir müssen auch die Wirtschaftlichkeit berücksichtigen.“ Sorge vor einem erhöhten Lkw-Aufkommen sehe er nicht, aber: „Ton müsste bewässert werden.“

Hünxer Politik bevorzugt Tondichtung

Vorteile der Varianten 2 und 3 bei der Oberflächenabdichtung: „Es geht schneller, wir schaffen 600 bis 800 Quadratmeter am Tag.“ Einen „Flickenteppich“ aus allen drei Varianten werde es nicht geben. Statiker und Fremdprüfer schauten über alle Möglichkeiten.

Einstimmer Beschlussvorschlag: „Der Planungs- und Umweltausschuss nimmt den Vortrag der Antragstellerin zur Kenntnis. Gegen die Änderung des Oberflächenabdichtungssystems werden aus Sicht der von der Gemeinde Hünxe wahrzunehmenden öffentlichen Belange keine Bedenken erhoben.“

Und auf Wunsch von Hans Nover (EBH): „Dennoch regt die Gemeinde Hünxe an, aufgrund unzureichender Langzeiterfahrungen bei den Varianten 2 und 3 nur die Variante 1 zu genehmigen.“