Hünxe: Plattdeutsche Heimatabende mit attraktivem Programm

Hünxe. Die plattdeutschen Heimatabende des Heimatvereins Hünxe finden am 20., 21. und 22. März in der Gesamtschulaula statt. Kartenvorverkauf startet.

Es ist wieder so weit, die Vorbereitungen der plattdeutschen Heimatabende des Heimat- und Verkehrsvereins Hünxe laufen auf vollen Touren. Alle Akteure proben seit Wochen und freuen sich, ein ansprechendes und kurzweiliges Programm präsentieren zu können.

Die Schüler der Grundschulen der Gemeinde aus Bruckhausen, Drevenack und Hünxe sind mit Tänzen, Gesang und Sketchen dabei. Der junge Chor „Ars Cantandi“ unter der Leitung von Marco Rohde ist mit von der Partie. Die „Spöllkess Hönx“ unter der Leitung von Edith Ostermann-Schelleckes hat sich mit aktuellen und originellen Themen auseinandergesetzt und kurzweilige Theaterstücke und Vorträge vorbereitet. Tratsch, Tradition, Moderne und Aktuelles, alles ist vertreten. Eine Tanzgruppe aus der Ballettschule „Tanztraum“ aus Hünxe, unter der Leitung von Karla Rustemeier-Draht wird auch wieder ihr Können unter Beweis stellen.

Unterhaltung zu Beginn mit Blasmusik

Vor Beginn des Programms werden die Besucher an jedem Abend schon mit Blasmusik unterhalten und eingestimmt, am Freitag und Sonntag von den „Weidenländer Musikanten“ und am Samstag von den „Niederrheiner Gipfelstürmern“. In der Pause wird wieder ein leckeres Eintopfgericht mit Mettwürstchen serviert.

Die Abende finden in der Aula der Gesamtschule Hünxe statt und beginnen am Freitag, 20. März, um 19 Uhr; am Samstag, 21. März, um 19 Uhr, am Sonntag, 22. März, um 17 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher!

Kartenvorverkauf an vier Sonntagen

Karten zum Preis von 17 Euro für das komplette Programm, einschließlich Essen, sind erhältlich an den Sonntagen, 23. Februar, 1. März, 8. März und 15. März, im Heimatmuseum Hünxe, Friedrich-Endemann-Str. 4, jeweils in der Zeit von 10.30 bis 12.30 Uhr. Telefonische Reservierungen sind ebenfalls möglich unter 02858/7372 oder 0171/4942901.

Der Heimat- und Verkehrsverein Hünxe und alle Akteure versprechen lustige unbeschwerte Abende und freuen sich auf viele Besucher von Jung bis Alt aus Nah und Fern. (P.N.)