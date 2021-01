Hünxer Schulen werden mit digitalen Endgeräten ausgestattet

Bürgermeister Dirk Buschmann (re.) übergibt symbolisch ein fertig konfiguriertes EduBook an den Schulleiter der Gesamtschule Hünxe, Klaus Ginter.

Hünxe Die von der Gemeinde Hünxe bestellten mobilen Endgeräte für die Schüler sind da. Heute wurden die ersten zur Gesamtschule gebracht.

Bei der Gemeinde Hünxe sind die bestellten mobilen Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler eingetroffen. Nachdem die Geräte mit den erforderlichen Softwarekomponenten ausgestattet worden sind, werden sie jetzt verteilt. Bereits vor den Ferien haben alle Lehrkräfte an den Hünxer Schulen (insgesamt 121) ihr Gerät erhalten.

Für die Schüler und Schülerinnen beginnt heute die Ausgabe der ersten 150 Geräte an Kinder der Gesamtschule, die zu Hause auf kein mobiles Endgerät zurückgreifen können. Die Ausgabe erfolgt während des Lockdowns auf Leihbasis. Die restlichen 400 Geräte werden gerade vorbereitet und dann den Schulen zur Verfügung gestellt, die diese Geräte dann im Unterricht nutzen können.

Die Gemeinde Hünxe hat sich mit den Schulen für die Anschaffung von Edubooks der Firma Prowise entschieden. Bei den Edubooks handelt es sich um Convertibles, die sowohl als Laptop als auch als Tablet genutzt werden können und mit Tastatur und Stift ausgestattet sind. Das robuste Gehäuse sowie die kompakte Größe der Endgeräte bieten einen vorteilhaften Einsatz im Schulalltag. Prowise lieferte auch die digitalen Tafeln, die mittlerweile in jedem Klassenraum der Hünxer Schulen hängen.

"Somit besteht die bestmögliche Kompatibilität der Geräte im Unterricht, der hoffentlich bald wieder in der Schule stattfindet", so Bürgermeister Dirk Buschmann bei der Übergabe der Edubooks an Gesamtschulleiter Klaus Ginter.

Lern- und Kommunikationsplattform

Den Schulen wurde nun eine umfassende Lern- und Kommunikationsplattform der Firma iServ zur Verfügung gestellt, die insbesondere im Distanzunterricht aber auch darüber hinaus ein modernes Lernen ermöglichen soll. Im Bereich der Kommunikation können die Lehrkräfte sowie die Schüler hierbei auf klassische Dienste wie Email, Kalender und Intranet zugreifen, sich aber auch über einen integrierten Messenger und Video-Klassenräume austauschen. Ergänzt wird dies unter anderem durch die Möglichkeiten, Dateien auszutauschen und abzulegen, Aufgaben zu stellen und abzugeben oder kollaborative Arbeit an Dokumenten durchzuführen. Gehostet wird die Anwendung auf Servern in Deutschland.

Um die Einrichtung und Wartung der gesamten IT-Komponenten durchzuführen, steht den vier Hünxer Schulen ein vollzeitbeschäftigter Schuladministrator zur Seite. Gemeinsam mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN), dem die Gemeinde Hünxe zugehört, konnte diese Stelle verwirklicht werden. Diese Stelle wurde als Dienstleistung des KRZN eingekauft. Somit steht allen Schulen ständig ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.