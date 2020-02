Hünxes dritter Ankerort: zwei Siedlungsbereiche in Drevenack

Die Gemeinde Hünxe hat aktuell 13.698 Einwohner (Stand 1. Januar 2020), aufgeteilt auf die drei „Ankerorte“ Hünxe (5113), Bruckhausen (3919), Drevenack (3254) sowie auf die kleineren Ortsteile Gartrop-Bühl (643), Bucholtwelmen (466) und Krudenburg (303). Nach Hünxe und Bruckhausen geht es nun um die weiteren Ortsteilprofile mit Siedlungsstruktur.

Drevenack: Ein Lebensmittelmarkt (Edeka), Gastronomie, Bank und sonstige Dienstleister stellen die Versorgung sicher. Zur Infrastruktur gehören Grundschule, zwei Kitas, Sportplatz, Sporthalle und Feuerwehr.

Drevenack war vor der Gebietsreform 1975 eine eigenständige Gemeinde und besteht ursprünglich aus zwei Siedlungsbereichen. Die Siedlung Peddenberg befindet sich im Norden und hat ihren Ursprung entlang der Schermbecker Landstraße. Drevenack befindet sich im Süden und hat seinen Ursprung im Bereich rund um die evangelische Kirche. Inzwischen sind die beiden Ortsteile über die Bebauung entlang der Kirchstraße zwar miteinander verbunden, der Friedhof und die angrenzenden bewaldeten Flächen trennen Drevenack in einen nördlichen und einen südlichen Siedlungsschwerpunkt. Der nördliche Bereich erfährt dabei durch die Schermbecker Landstraße und die ehemalige Bahntrasse, der Bahnstrecke Haltern am See – Wesel, eine weitere Unterteilung. Die Teilbereiche sind dabei einzig über die Hünxer Straße miteinander verbunden.

Viele freistehende Einfamilienhäuser

Die Wohnbebauung in Drevenack bildet nahezu ausschließlich der aufgelockerte Einfamilienhausbau – vorwiegend in Form des freistehenden Einfamilienhauses. Lediglich an der Buchenstraße befinden sich Mehrfamilienhäuser. Der Siedlungsbereich von Drevenack ist insbesondere im Bereich südlich der Bahntrasse – und hier anschließend an bestehende gewerbliche Nutzungen – erweitert worden. Hier entstanden in jüngerer Vergangenheit die Baugebiete im Bereich Möllekensfeld und Fasanenweg. Aktuell befindet sich das Baugebiet Nelkenstraße im Ausbau.

Gartrop-Bühl liegt im Osten des Gemeindegebietes in einer Art Inselsituation zwischen Wesel-Datteln-Kanal und Lippe. Der Ortsteil besteht aus mehreren dörflich geprägten Splittersiedlungen, wobei Gartrop, Bühl und Stegerfeld die größten Siedlungszusammenhänge aufweisen. Prägend ist das Schloss Gartrop, welches aktuell als Hotel sowie gastronomisch genutzt wird.

Bucholtwelmen: Zur Infrastruktur gehören Förderschule, Sportplatz, Sporthalle und Feuerwehr. Der Ortsteil befindet sich im westlichen Gemeindegebiet und besteht aus den Dörfern Bucholt und Welmen sowie weiteren kleineren Splittersiedlungen. Bucholt weist einen stark dörflichen Charakter mit diversen landwirtschaftlichen Hof-stellen auf. Welmen ist im Bereich des Waldheidewegs durch Wohnbebauung in Form von freistehenden Einfamilienhäusern geprägt. Hier befinden sich auch die bestehenden Infrastruktureinrichtungen des Ortsteils. Westlich von Bucholt bzw. nördlich von Welmen befindet sich der Industrie- und Gewerbepark (IGP) Hünxe und somit das flächenmäßig größte Gebiet für industrielle und gewerbliche Nutzungen in der Gemeinde.

Krudenburg liegt liegt nördlich der Lippe. Der Ortsteil weist in einem Teilbereich (östlicher Bereich Dorfstraße) eine historisch intakte dörfliche Baustruktur auf. Deren Entwicklung ist eng mit dem Rittersitz Krudenburg verbunden, von dessen Existenz jedoch nur noch ein Turmgebäude zeugt. Der westliche Bereich ist durch Wohnbebauung in Form von freistehenden Einfamilienhäusern geprägt.

