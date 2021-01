Impfen im St. Benedikt-Haus und Malteserstift St. Barbara

Auch im St. Benedikt-Haus der Caritas in Dinslaken und im Malteserstift St. Barbara in Hünxe wurden Bewohner und Mitarbeiter geimpft.

Dinslaken/Voerde/Hünxe. Im St. Franziskus-Heim, In der Donk, wurde am Montag geimpft, Vorgespräche für das Alfred-Delp-Haus am Baßfeldshof laufen, heute war das St. Benedikt-Haus an der Bärenkampallee an der Reihe. Dort impfte Dr. Rumyana Micheva, Internistin aus einer Gemeinschaftspraxis in Dinslaken, 78 der 82 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 60 von 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie Einrichtungsleiter David Paterok beim Besuch erklärte.

Zwei Bewohner hätten die Impfung abgelehnt, eine Person habe das Virus schon gehabt, eine Person liege im Krankenhaus. "Am Montag haben wir den Impftermin bestätigt bekommen, dann erfolgten schnell Vorbereitung und Durchführung", so Paterok. Die Ärztin sei zum Vorgespräch hier gewesen, "wir sind sehr gut mit ihr zurecht gekommen". Natürlich gebe es bei einigen Bewohnern und Pflegekräften Unsicherheiten und die Angst vor Nebenwirkungen. "Manche Fragen können wir noch nicht beantworten", sagt er.

"Ich habe keine Bedenken"

Renate Döhring ist eine Bewohnerin, die an diesem Tag die Impfung erhält. Die 73-jährige gebürtige Voerderin und 1. Vorsitzende des Heimbeirats lebt im dritten Jahr im St. Benedikt-Haus und fühlt sich dort wohl. Mit ihrem Mann war sie 2019 eingezogen, doch der ist inzwischen leider verstorben. "Für mich war sofort klar, ich lasse mich impfen, denn ich habe keine Bedenken", ist Renate Döhring froh. Schließlich habe sie auch eine Tochter und Enkelin, die regelmäßig zu Besuch kämen. "Die Impfung gibt uns allen ein Gefühl der Sicherheit."

"Die ganze Impfaktion ist gut organisiert gewesen, die meisten verstehen die Notwendigkeit", lobt die Ärztin. Einige Bewohner seien auch Patienten aus ihrer Gemeinschaftspraxis. Und durch die Angehörigen seien manche schon auf das Impfen vorbereitet worden. Dies erfolgt in einem eigens hergerichteten Impfraum, aber auch auf den Stationen des Hauses.

Auch Caritasdirektor Michael van Meerbeck ist angesichts der positiven Reaktionen auf die Impfaktion im St. Benedikt-Haus zufrieden: "Wir atmen auf." Jetzt sei es auch "dringend notwendig, alle ambulanten Kräfte zu impfen, um die Infrastruktur zu gewährleisten". Etwa 600 Menschen arbeiteten bei der Caritas ambulant in der Pflege, die Hauswirtschaft ausgenommen. Er selbst sei noch nicht geimpft worden: "Der Kapitän bleibt bis zuletzt an Bord."

In Polizeibegleitung angeliefert

Ebenfalls ist heute im Malteserstift St. Barbara am Högemannshof in Hünxe geimpft worden. Über 100 Personen - Bewohner und Mitarbeiter - wurden von Dr. Michael Wefelnberg und seinem Praxisteam vor Ort ab 9 Uhr bis in den Nachmittag mit dem Impfstoff versorgt. In Polizeibegleitung sei der gegen 8 Uhr angeliefert und zwischengelagert worden, erklärt Thomas Müller-Bußmann als Einrichtungsleiter.

"Alles ist reibungslos gelaufen. Fast alle unserer Bewohnerinnen und Bewohner, sowie zwei Drittel unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wir in den letzten Tagen überzeugen, an der Impfung teilzunehmen", sagt er. Und auch Dr. Michael Wefelnberg freut sich: "Die Bekämpfung des Covid-19-Virus hat in Hünxe begonnen."