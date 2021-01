In der Dinslakener Innenstadt soll es grüner werden

Dinslaken. Um das Klima zu verbessern sollen Fassaden und Dächer begrünt werden. UBV und FDP setzen dabei auf das Programm "Städte und Hitze".

Gerade in der Innenstadt ist an heißen Tagen der Klimawandel zu spüren. Aus Sicht der UBV lässt sich mit begrünten Fassaden und Dächern gegen diese Aufheizung etwas unternehmen. Nur müsse die Stadtverwaltung sich auf den Weg machen, um auch Zuschüsse vom Land zu bekommen. Und auch die FDP setzt auf begrünte Dächer, um das Stadtklima positiv zu beeinflussen.

Die UBV hatte im November den Antrag gestellt, dass sich die Stadt an dem Landesprogramm "Städte und Hitze" beteiligen sollte, mit dem Fassadenbegrünungen finanziell unterstützt werden. Mit der Antwort der Verwaltung ist man nicht zufrieden, deshalb liegt nun ein Antrag mit einer konkreten Forderung, mit einem konkreten Arbeitsauftrag vor: "Die Verwaltung wird beauftragt, mindestens ein im Besitz und in der alleinigen Nutzung durch die Stadt befindliches Gebäude zu ermitteln, an dem eine Fassadenbegrünung öffentlichkeitswirksam installiert werden kann."

Fördermittel werden bereit gehalten

Der Antrag soll in der Sitzung des Hauptausschusses (Dienstag, 12. Januar) behandelt werden. Laut UBV halte das Landesprogramm Fördermittel von bis zu 250.000 Euro bereit. "Aus dem Programm ,Coole Schulhöfe' stehen bis zu 100.000 Euro Fördermittel je Schulhof zur Verfügung", berichtet Ulrich Kemmerling von der UBV. Befinden sich die Gebäude im alleinigen Besitz der Kommune, würden die Kosten zu 100 Prozent durch das Programm gefördert. Privatpersonen und Gewerbetreibende würden einen Zuschuss von 50 Prozent erhalten, fügt er hinzu.

Folgekosten sollen ermittelt werden

Als Einstieg beantragt die UBV, dass die Verwaltung mindestens ein städtisches Gebäude zu ermitteln soll, an dem eine Fassadenbegrünung öffentlichkeitswirksam installiert werden kann. Ebenso solle die zu erwartenden Folgekosten ermittelt werden. Durch den Einstieg der Stadt verspricht sich die UBV Anreize für die Bevölkerung, selbst für den Klimaschutz aktiv zu werden.

Bei der Vorstellung des Gebäudes seien laut UBV nicht nur die technischen Voraussetzungen des gewählten Systems zur Installation der Fassadenbegrünung zu prüfen und vorzustellen, sondern auch die zu erwartenden Folgekosten, die durch Instandhaltung und Pflege entstehen.

Förderantrag soll noch 2021 gestellt werden

Und den Ratsmitgliedern solle das Ergebnis so rechtzeitig vorgestellt werden, dass das Förderprogramm "Städte und Hitze" noch rechtzeitig in 2021 in Anspruch genommen und ein entsprechender Förderantrag gestellt werden kann.

Aus Sicht der UBV ist die Fassadenbegrünung eine "relativ neue Maßnahme", mit der kurzfristig eine Verbesserung des Stadtklimas erreicht werden könne. Durch das Engagement der Stadt sollen Hausbesitzer animiert werden, ebenfalls Fassaden zu begrünen. Sie sollen sehen, welches System verwendet wird, dass nicht nur Efeu verwendet werden kann, um eine Hauswand zu begrünen, so Kemmerling.

FDP: Ältere Bevölkerung hat sich beklagt

Auch die FDP-Fraktion wünscht sich mehr Grün in der Stadt. Denn wie es in einem Schreiben an die Stadt heißt, hätte sich in den vergangenen Sommern "allen voran die ältere Bevölkerung über die als zunehmend unerträglich empfundene Hitze in der verdichteten Innenstadt beklagt".

Bushaltestellen und Kreisverkehre

Abhilfe könnten Maßnahmen schaffen, die mit Hilfe des Sofortprogramms "Klimaresilienz in Kommunen" umgesetzt werden. Dafür hat die Landesregierung zwölf Millionen Euro zur Verfügung gestellt. "Allein der recht simple Gedanke einer Begrünung von Bushaltestellen, Dächern und Kreisverkehren kann von enormer Bedeutung sein, wenn es darum geht das städtische Mikroklima und damit das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern", so die FDP.

Die Ratsfraktion sieht eine Menge Potential für eine hiesige verbesserte kommunale Widerstandsfähigkeit und fordert daher, bei der Planung neuer Gebäude, Bushaltestellen sowie Kreisverkehre eine potentielle Begrünung mit einzubeziehen. Und die Stadt sollte, bereits bestehende Gebäude, Bushaltestellen und Kreisverkehre auf die Umsetzbarkeit/ Praktikabilität einer Begrünung umfangreich prüfen. Insbesondere sollten Flachdächer, von denen es in Dinslaken laut FDP genügend gibt, in den Blick genommen werden.