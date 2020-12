Frische Brötchen Über die Feiertage: So öffnen Bäcker in Dinslaken und Umland

Dinslaken/Hünxe/Voerde. Wo kann man in der Weihnachtszeit frische Brötchen bekommen? Bis wann haben die Bäckereien in Dinslaken, Voerde und Hünxe geöffnet?

Frische Brötchen an Heiligabend und am Silverstertag sind kein Problem, aber wie lange haben die Bäckereien geöffnet? Und wie sieht es an den Feiertagen mit frischem Brot aus in Dinslaken, Voerde und Hünxe aus. Die große Übersicht:

Öffnungszeiten der Bäckereien in Dinslaken

Bäckerei Schollin: Was die Öffnungszeiten zu den Feiertagen angeht, sind sich die Filialen (fast) einig. An Heiligabend haben die Geschäfte bis 13 Uhr geöffnet, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag bleiben die Geschäfte geschlossen. An Silvester sind die meisten Geschäfte bis 14 Uhr geöffnet, an Neujahr geschlossen. Die Filiale an der Dorfstraße schließt Heiligabend schon um 12 Uhr. Voerderstraße, Augustastraße, Altmarkt und Penny schließen an Silvester schon um 13 Uhr. Die Filiale Stewes bleibt bis auf weiteres geschlossen.

Bäckerei Ernsting: Die regulären Filialen der Bäckerei Ernsting haben an Heiligabend geöffnet. Neutorplatz und Bruckhausen bis 13 Uhr. Hiesfeld bis 14 Uhr. Am ersten Weihnachtstag hat die Filiale am Neutorplatz bis 16 Uhr geöffnet, Hiesfeld bleibt geschlossen und Bruckhausen schließen um 12 Uhr. An Silvester haben die Filialen bis zum Nachmittag bis mindestens 15 Uhr geöffnet, nur Bruckhausen schließt schon um 13 Uhr.

Backwerk: Die Filiale an der Dinslakener Neustraße hat an Heiligabend bis 13 Uhr, am ersten Weihnachtstag bis 14 Uhr und an Silvester bis mindestens 13 Uhr geöffnet.

Kamps: Hat am 24. Dezember bis 14 Uhr und am 31. Dezember bis 15 Uhr geöffnet. Neujahr bliebt der Laden geschlossen.

Bäckerei Brinker: Die Filiale der Bäckerei Brinker am Neutorplatz hat an Heiligabend von 10 bis14 Uhr geöffnet. Die Weihnachtstage bleiben die Öfen aus, aber an Silvester ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet. An Neujahr ist sie geschlossen.

Öffnungszeiten der Bäckereien in Voerde

Bäckerei Schollin: Insgesamt vier Schollin-Filialen gibt es in Voerde. An den Weihnachtsfeiertagen und am Neujahr haben sie allesamt geschlossen. An der Alte Hünxer Straße und der Poststraße in Friedrichsfeld ist Heiligabend und an Silvester bis 13 Uhr geöffnet, an der Bahnhofstraße Heiligabend bis 14 Uhr und Silvester bis 15 Uhr und an der Dinslakener Straße in Möllen an beiden Tagen bis 12 Uhr.

Bäckerei Bienemann: Auch die Filiale der Bäckerei Bienemann an der Friedrichsfelder Straße in Voerde bleibt an den Feiertagen komplett dicht. Heiligabend ist allerdings bis 14 Uhr und Silvester bis 16 Uhr geöffnet.

Bäckerei Ernsting: An Heiligabend haben die zwei Filialen bis 14 Uhr auf, nur am Marktplatz wird um 13 Uhr geschlossen. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es hier und in Spellen bis 12 Uhr frische Brötchen. An Silvester schließt die Filiale Marktplatz um 14 Uhr, Spellen und Friedrichsfeld haben bis 16 Uhr geöffnet. Neujahr ist der Betrieb geschlossen.

Darum dürfen diese Bäckereien den ganzen Sonntag öffnen Darum dürfen diese Bäckereien den ganzen Sonntag öffnen

Bäckerei Jöhren: Die Bäckerei Jöhren ist in Voerde mit fünf Filialen vertreten. An Heiligabend haben alle Geschäfte bis 13 Uhr geöffnet, am ersten Weihnachtstag gibt es frische Backwaren nur im Kaffeehaus und in der Hauptfiliale bis 12 Uhr. An Silvester sind alle Geschäfte bis 13 Uhr geöffnet.

Bäckerei Büsch: Die Filiale der Bäckerei Büsch im Marktkauf Voerde hat an Heiligabend bis 14 Uhr und an Silvester bis 14 Uhr geöffnet. An Neujahr bleibt der Marktkauf – und damit auch die die Bäckerei – geschlossen.

Schlesische Landbäckerei: Die Schlesische Landbäckerei Mandrella am Zunftweg wird an Heiligabend bis 12 Uhr und Silvester bis 14.00 Uhr geöffnet haben.

Öffnungszeiten der Bäckereien in Hünxe

Die Bäckerei Schollin öffnet ihre Filiale an der Dorstener Straße an Heiligabend bis 12 und an Silvester von 13 Uhr, in der Edeka-Filiale am Danziger Platz sogar bis 14 Uhr an Heiligabend und an Silvester bis 16 Uhr. Auch hier bleiben die Feiertage geschlossen.

In der Bäckerei Ernsting ist die Filiale an der Hauptstraße 53 in Bruckhausen an Heiligabend bis 14 Uhr, am ersten Weihnachtstag bis 12 Uhr und an Silvester bis 16 Uhr geöffnet.

Die Bäckerei Büsch im Edeka Kirsch hat an Heiligabend bis 13 Uhr und an Silvester bis 14 Uhr geöffnet.

Wer an Neujahr nicht auf frische Brötchen verzichten möchte und keine Bäckerei in seiner Nähe hat, der kann es auch an Tankstellen mit Backshops probieren: Diese sind von den besonderen Regeln an Feiertagen ausgenommen.

Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Übersicht. Falls Ihnen Bäckereien auffallen, die in der Übersicht fehlen, kontaktieren Sie uns doch bitte per Mail an: hod@nrz.de