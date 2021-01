Karneval: Voerde plant virtuellen Tulpensonntagszug

Der Tulpensonntagszug in Voerde kommt in diesem Jahr virtuell.

Voerde Am 14. Februar gibt es einen virtuellen Tulpensonntagszug mit allen Karnevalsvereinen aus Dinslaken und Voerde, mit Party und Musik.

Dass dem Voerder Karnevalsverein das Wetter am Tulpensonntag schnuppe ist, das ist noch nie passiert. "Es kann ruhig regnen," sagt Ralf Rieser, Vorsitzender des VKV und meint das tatsächlich ernst. Den Tulpensonntagzug in Voerde hat der VKV schon vor Monaten coronabedingt abgesagt. Trotzdem wollen sich die Narren von der Pandemie den Spaß nicht verderben lassen. Die sieben Karnevalsvereine aus Voerde und Dinslaken planen am 14. Februar einen "virtuellen Karnevalszug". Motto: "D'r Zoch kütt noh Hus!". Sonst kommen die Jecken zum Zug - diesmal kommt der Zug per Livestream in die Wohnzimmer.

Vier Stunden jecker Livestream

Ab 11.11 Uhr senden die Vereine am Tulpensonntag aus der Halle einer Voerder Firma vier Stunden närrische Videos, in virtuellen Räumen können die Karnevalsfreunde zusammen feiern und chatten. Oder sie werden von einem Moderatorenteam - Sven Burre-Jakobi vom DKV Blau-Weiß Dinslaken und Marvin Scholz vom Voerder Karnevalsverein - in einen weiteren Raum zum Interview gebeten, das dann ebenfalls eingeblendet wird.

Partymusik, Interview und jecke Filme

Außerdem können sich in dem virtuellen Karnevalszug die beteiligten Vereine auf eigenen Wagen präsentieren - mit eigenen Videos und Interviews. Filmaufnahmen des Tulpensonntagszugs aus den Jahren 1984 bis 87 und 2004 bis 2007 sorgen für das richtige Zugfeeling, es gibt Grußbotschaften bekannter Karnevalisten, auf dem Senatorenwagen in der Halle legt DJ Holger Bettger Karnevalsmusik für das zugeschaltete Partyvolk in den Wohnzimmern auf - und stößt über die Leinwand mit ihnen an.

Die Zugleitung ist auf der Strecke

Wie der reale Tulpensonntagszug soll auch der virtuelle Zug am Wasserschloss starten. Um das zu verbildlichen, wird die Zugleitung - wie auch sonst - die gewohnte Strecke über die Bahnhofsstraße bis zur Kirche ablaufen. Stefan Schmitz und Co. versprechen urkomische Beiträge - falls die Coronaregeln das erlauben - mit Themen, die das Zugvolk so bewegen: vom Wildpinkler bis zum Glasverbot.

Unterstützung von Filmprofis aus Köln

Ausgedacht hat sich das ganze nicht der VKV allein sondern alle Karnevalsvereine aus Dinslaken und Voerde, die in der Coronakrise noch ein Stück zusammengerückt sind. Sie werden unterstützt von den Filmprofis der Kölner Firma Woodpecker Film rund um Jonas Brans und Dustin Hasberg, die mit einem zehnköpfigen Team vor Ort sind - und das alles "coronakonform", wie Ralf Rieser betont. Eine Ärztin macht ab 8.11 Uhr Schnelltests bei allen Beteiligten in der Halle. Und natürlich werden die Coronaregeln peinlich genau eingehalten, kündigt der VKV an. Mit Abstand, Hygiene - und Shirts und FFP2-Masken mit Vereinslogo.

"Bleibt zuhause, verkleidet Euch, feiert mit uns"

"Bleibt zuhause, verkleidet Euch, feiert mit uns", dazu ruft Martin Scholz, zweiter Vorsitzender des VKV auf. Wie das aussehen kann, zeigen die beteiligten Vereine in einem mitreißenden Trailer. Die Jecken rechnen beim virtuellen Tulpensonntagszug mit mehr als 25.000 Teilnehmern. Das Wetter ist ja schließlich schnuppe.

>>So kann man mitfeiern

Der Link zum virtuellen Tulpensonntagszug (https://www.twitch.tv/virtuellerkarneval) ist auf der Homepage und Facebookseite des VKV und aller anderen Karnevalsvereine aus Dinslaken und Voerde zu finden.