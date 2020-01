Dinslaken. Die Kita an der Hagenstraße in Dinslaken ist noch im Rohbau, soll aber jetzt schon erweitert werden. So soll das laut Stadt funktionieren.

Kita ist noch im Bau – und soll schon erweitert werden

Sie ist noch nicht mal fertig, soll aber schon jetzt erweitert werden: Die Rede ist von der neu geplanten und noch im Bau befindlichen städtischen Kita an der Hagenstraße.

Die Verwaltung hat nun vorgeschlagen, den ursprünglich für vier Gruppen angedachten Kindergarten sofort um eine fünfte Gruppe zu erweitern. Auf diese Weise sollen weitere benötigte Betreuungsplätze für unter dreijährige Kinder (U3) geschaffen werden. Denn laut Verwaltung sei der Bedarf nach U3-Plätzen erneut deutlich angestiegen und könne mit den vorhandenen Plätzen nicht erfüllt werden. Außerdem fällt die eingeplante Erweiterung der Kita Taubenstraße weg: Der Caritasverband bekommt, wie berichtet, vom Bistum keine Genehmigung dafür.

Im Moment befindet sich die künftige Kita an der Hagenstraße im Rohbau, zurzeit werden die Wände errichtet. Demnächst sollen die ersten Deckenfelder eingebaut werden. Um die Erweiterung um eine fünfte Gruppe schnell thematisieren und bei Zustimmung der Politik auch realisieren zu können, hat die Verwaltung für Dienstag, 4. Februar, ab 17 Uhr Sitzungen der entsprechenden Fachausschüsse angesetzt, der Rat soll dann ab 19 Uhr beschließen.stadt dinslaken legt grundstein für die kita hagenstraße

Das schlägt die Verwaltung vor

Die Verwaltung schlägt vor, kurzfristig mit dem Bau für die fünfte Kitagruppe zu starten und nicht erst nach Fertigstellung der viergruppigen Kita damit zu beginnen.

Dies habe mehrere Vorteile: So könne die Errichtung in einem Zug passieren, der laufende Kitabetrieb werde also später nicht nochmal durch Bauarbeiten gestört. Auch fiele der bauliche Mehraufwand deutlich geringer aus und der in allen anstehenden Ausschreibungen bezüglich des Innenausbaus entstehende Mehraufwand könne sofort erfasst werden. Das reduziere ebenfalls die Kosten.

So sieht es aktuell auf der Baustelle der neuen Kita an der Hagenstraße aus. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Der kurzfristige Baubeginn hat laut Verwaltung aber auch Nachteile: So sei ein sehr kurzfristiger Baubeschluss notwendig; bereits bestehende Aufträge müssten erweitert, die Statik, das Brandschutzkonzept und der Bauantrag entsprechend angepasst werden.

Auch die Dreifach-Sporthalle, die auf dem Gelände des Bildungszentrums Hagenstraße gebaut werden soll, würde erst später fertig: Die Stadt schätzt, dass sich die Ausschreibung der Halle um etwa drei Monate verzögern könnte.

Das sind die Kosten

Die Mehrkosten für die fünfte Gruppe beziffert die mit der Baumaßnahme beauftragte städtische Sanierungsgesellschaft Prozent auf 224.000 Euro. Zusätzlich sollen 50.000 Euro für die Ausstattung in der Gruppe eingeplant werden. Auch die Dachbegrünung wird durch die Erweiterung teurer. Die genauen Kosten werden laut Verwaltung zurzeit ermittelt und sollen den Ausschüssen kurzfristig zur Entscheidung vorgelegt werden.

Der Kita-Neubau, für den die Verwaltung bisher rund 4,8 Millionen Euro veranschlagt hat, würde bei fünf Gruppen also rund fünf Millionen Euro kosten.

Die komplette fünfgruppige Kita soll dann laut Stadtverwaltung bis Dezember 2020 fertiggestellt sein. Der ursprünglich geplante viergruppige Neubau hätte bereits zum Kindergartenjahr 2020/2021, also im August 2020, fertig werden sollen.

