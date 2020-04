Kontaktverbot: Polizei und Kommunen ziehen Wochenend-Bilanz

Trotz besten Frühlingswetters ziehen Kreispolizei und Kommunen eine positive Wochenendbilanz. „Es war viel los, aber die allermeisten Bürger haben sich an den Mindestabstand gehalten“, so Polizeisprecher Björn Haubrok. Die Stadt Dinslaken zählte vier Verstöße, die ein Bußgeldverfahren nach sich ziehen – vergangenes Wochenende waren es noch 32. Das Fahrzeugverbot im Bergpark verhinderte erneut Zusammenkünfte von Pkw-Besitzern. Der Aufenthalt im Park bleibt aber weiterhin möglich.

Corona: Ordnungsämter kontrollieren Eisdielen

Aufklärungsarbeit müsse das Dinslakener Ordnungsamt insbesondere noch im Umfeld von Eisdielen betreiben. Auch in Hünxe wiesen Ordnungskräfte die Mitarbeiter eines Lokals wiederholt darauf hin, Eis nur verpackt auszugeben, berichtet Hauptamtsleiter Klaus Stratenwerth. Außerdem dürfe das Eis erst in 50 Metern Entfernung gegessen werden, um Ansammlungen vor den Eisdielen zu vermeiden. „Alles in allem lief das Wochenende aber ganz gut“, sagte Stratenwerth. Das Hünxer Ordnungsamt habe weder Gruppen auflösen noch Verstöße gegen die Corona-Vorgaben ahnden müssen.

Auch in Voerde verhalte sich die Bevölkerung laut Nicole Johann nach wie vor sehr diszipliniert. „Das gilt auch für Baumärkte, Supermärkte und den Einzelhandel“, so die Erste Beigeordnete. Dass so viele Menschen unterwegs waren, sei schlichtweg dem guten Wetter geschuldet. (def)