Ladendiebstahl in Dinslaken: Vier Einsätze in drei Stunden

Dinslaken. Viermal in drei Stunden versuchten Ladendiebe am Neutor ihr Glück. Wie viele Ladendiebstähle es im Jahr gibt - wie viele Diebe erwischt werden.

Gleich vier Einsätze wegen Ladendiebstahls hatte die Polizei Dinslaken am Dienstag innerhalb weniger Stunden in der Dinslakener Innenstadt.

Alle Diebe wurden ertappt

In allen vier Fällen lieferten die betroffenen Geschäfte die Langfinger gleich an die Polizisten aus. Bedienstete der Geschäfte hatten sie auf frischer Tat ertappt. Um 13.15 Uhr ließ ein 43-jähriger bei einem Drogeriemarkt am Neutor gleich 18 Schachteln Zigaretten mitgehen - und wurde prompt erwischt.

Kurz darauf versuchte ein 39-Jähriger, im selben Laden mit zwei Parfümflaschen zu verduften - vergeblich. Ebenfalls Parfüm versuchte ein 34-Jähriger um etwa 16.15 Uhr bei einer Parfümerie am Neutor zu stehen. Nochmals rückte die Polizei an, weil ein 26-Jähriger zwei Kaugummipackungen in der Drogerie klaute.

Das sind die Zahlen für 2018 und 2019

Auch wenn vier Einsätze am Neutor für Aufsehen sorgten: Für die Polizei ist das Alltag. In Dinslaken wurden 2019 insgesamt 155 Ladendiebstähle begangen - 130 davon wurden aufgeklärt (83 Prozent). Im Jahr zuvor waren die Zahlen ähnlich: 163 Ladendiebstähle, 131 wurden aufgeklärt. (aha)