Langeweile im Lockdown? Ein neuer Spieltipp aus Dinslaken

Dinslaken. Friedel Hoffmann vom Spielekreis Hiesfeld verrät ein weiteres Gesellschaftsspiel mit dem sich die Zeit im Lockdown gut gestalten lässt.

In den Geschäften sind sie zuletzt häufig wieder an prominenter Stelle platziert worden und erfreuen sich gerade in Zeiten der Corona-Pandemie großer Beliebtheit: Spiele. Viele entdecken Brett- und Kartenspiele wieder für sich. Aber welche eignen sich gut für Familien und woran haben vor allem Strategen Spaß? Die NRZ fragte Friedel Hoffmann, der sich mit Spielen bestens auskennt, denn sie sind sein großes Hobby.

Wenn andere die Laufschuhe schnüren um zu joggen, setzt er sich hin und taucht in die Welt der Spiele ein – für Hoffmann Entspannung pur. Vor über 30 Jahren gründete der Dinslakener im Rahmen der Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde den Spielekreis Hiespielchen. Dessen Mitglieder sind zwar mittlerweile eher im Alter der Eltern und Großeltern, aber Hoffmann weiß: „Spielen verbindet Generationen.“ Während der Pandemie hat der 76-Jährige schon Spiele am Telefon empfohlen, jetzt gibt er auch der NRZ immer wieder ein paar Tipps, mit welchen Spielen sich die Zeit zu Hause gestalten lässt.

Spieler können wenig bekannte Inselgruppe erkunden

Eine Reise in die fantasievolle Welt der Spiele können Familien mit „Trails of Tucana“ machen und einen Hauch Exotik in die eigenen vier Wände holen. Friedel Hoffmann von den Hiespielchen übernimmt die Reiseleitung und hat der NRZ erklärt, wie „Trails of Tucana“ für bis zu acht Spieler funktioniert. Jeder bekommt einen Spielbogen mit einer Insel darauf, der ein wenig an eine Schatzkarte erinnert. Die Mitspieler können sich vorher entweder für die „Isla petit“ oder die „Isla grande“ entscheiden.

Ziel bei beiden Varianten ist es, die bisher wenig bekannte Inselgruppe Tucana zu erkunden und „möglichst viele Felder mit Sehenswürdigkeiten zu erreichen und miteinander zu verbinden“, erklärt Hoffmann. Los geht es am Hafen, der Startpunkt befindet sich für jeden aber auf einer anderen Stelle der Karte, damit nicht jeder die gleiche Route über die Insel nimmt. Bei jedem Spielzug werden zwei Karten aufgedeckt, die darauf abgebildeten Elemente geben an, welche Felder die Spieler für ihren Weg nutzen dürfen, um auf ihrer Insel ein Netzwerk von Pfaden aufzubauen. Jede Verbindung bringt Punkte, durch geschickte Verknüpfungen und Bonuskarten gibt es noch Extrapunkte oben drauf. Wer nach zwei Runden die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel und hat die Insel am besten erkundet. „Ein bisschen strategisch planen können ist von Vorteil“, meint Friedel Hoffmann, dennoch sei „Trails of Tucana“ nicht zu schwer. Das Spiel eignet sich für Abenteurer und Schatzsucher ab acht Jahre.