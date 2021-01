Lieferservice Picnic kommt jetzt auch nach Dinslaken

Dinslaken. Picnic eröffnet neue Standorte in Dinslaken und Oberhausen und beliefert ab Februar in Dinslaken rund 90.000 Haushalte.

Dinslaken. Ab Februar können sich Dinslakener Kunden vom Online-Lebensmittelieferdienst Picnic beliefern lassen, in Oberhausen ist dies schon ab Ende Januar möglich. Die neuen 1.200 Quadratmeter großen sogenannten Picnic-Hubs befinden sich in Dinslaken am alten Drahtwerk und in Oberhausen an der Duisburger Straße. Das teilte das Unternehmen jetzt mit.

Von beiden Städten aus stehen jeweils 15 Picnic Elektro-Vans und 25 Fahrer für insgesamt rund 90.000 Haushalte in Dinslaken und 85.000 Haushalte in Oberhausen bereit. Zudem werden von den beiden neuen Standorten heraus auch einige Haushalte in Duisburg, Mülheim und Voerde erreicht. Insgesamt erreicht Picnic nun eine Million Haushalte im Ruhrgebiet. 5.500 Haushalte stehen jeweils bereits auf den Wartelisten in Dinslaken und Oberhausen.

„Wir freuen uns, in diesem Jahr nun schon die Standorteröffnungen zwei und drei verkünden zu können”, sagt Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic in Deutschland. „Aufgrund der großen Nachfrage unserer Kunden werden wir unser Liefergebiet in 2021 immer mehr erweitern, um so noch mehr Haushalte mit frischen Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs beliefern zu können.”

Zu den Besonderheiten von Picnic zählen neben der kontaktlosen Gratislieferung ein volles Supermarkt-Sortiment aus frischen Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs. Die Firma setzt für die Auslieferung selbst entwickelte, 1,35 Meter schmale Elektro-Vans ein. Die Fahrer liefern täglich von Montag bis Samstag in 20-minütigen Zeitfenstern aus. Der Mindestbestellwert liegt bei 35 Euro. Bestellungen, die bis 22 Uhr über die App aufgegeben werden, kommen am darauffolgenden Tag an, verspricht das Unternehmen.

Picnic ist in Deutschland im Frühjahr 2018 gestartet und beliefert inzwischen rund 160.000 Kunden in mehr als 40 Städten. Picnic beschäftigt in Nordrhein-Westfalen mittlerweile 1.800 Mitarbeiter.