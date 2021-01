Linke: RAG soll Sanierung der Zechenwerkstatt zahlen

Dinslaken Die RAG habe sich nicht genügend um den Erhalt der Zechenwerkstatt gekümmert und die Stadt habe das zugelassen, kritisiert die Linke Dinslaken.

Die Linke in Dinslaken übt erneut Kritik an der Informationspolitik der Verwaltung zu den Themen Kooperationsstandort Barmingholten und Zechenwerkstatt.

In beiden Fällen kritisiert die Linksfraktion die mangelnde Transparenz durch die Verwaltung. Nach Ermittlungen der Fraktion seien bereits seit eineinhalb Jahren Verhandlungen über den Kauf der "Schrottimmobilie Zechenwerkstatt" zwischen der RAG und den zukünftigen Eigentümern geführt worden, zuletzt unter Beteiligung der Stadt Dinslaken, "ohne dass hierüber die Politik informiert, geschweige denn beteiligt wurde."

Auch die Frage der Linken, warum die Bauverwaltung als untere Denkmalschutzbehörde es zugelassen habe, dass die RAG seit 15 Jahren ihrer Verpflichtung, den Denkmalschutz zu erhalten, nicht nachkomme, habe die Stadt bislang nicht beantwortet.

"Anerkennung für die Leistungen der Bergleute"

Die Linke kritisiert zudem den hohen Kaufpreis und die Folgekosten für die Sanierung der Gebäudehülle der Zechenwerkstatt. „Dafür hat die Linksfraktion kein Verständnis. Wir sind der Auffassung, dass die RAG allein die Sanierungskosten zu tragen hat und das Grundstück für den Erhalt des kulturellen Erbes ohne Wenn und Aber der Stadt Dinslaken überlassen sollte. Dies auch in Anerkennung für die Leistungen der Bergleute, die maßgeblich zum Vermögen des Konzerns beigetragen haben“, so Gerd Baßfeld, Vorsitzender der Linksfraktion im Rat der Stadt Dinslaken.

Auch die FDP hatte zuletzt den hohen Kaufpreis der Zechenwerkstatt kritisiert: Das Grundstück sei doppelt so teuer wie vergleichbare Grundstücke in der Nachbarschaft, so die FDP. Die Stadt Dinslaken kommentiert das so: "Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der Bodenrichtwert dort bei exakt 80 Euro liegt." Das sei einsehbar bei boris.nrw.de .