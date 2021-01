Bürgermeisterin Michaela Eislöffel - hier ein Bild in ihrem Büro - wehrte sich gegen Kritik an der Stadtverwaltung.

Politik Mangelnde Transparenz: Kritik an Dinslakener Verwaltung

Dinslaken Mehrere Fraktionen haben bei der Diskussion um den Kooperationsstandort Barmingholten die Dinslakener Stadtverwaltung kritisiert.

SPD, CDU, FDP und Linke kritisierten im Rahmen der Hauptausschuss-Sitzung am Dienstag die Informationspolitik der Verwaltung der Bürgerinitiative in Sachen Kooperationsstandort Barmingholten. Die Informationsveranstaltung von Thyssen Krupp sei zu kurzfristig und zudem unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgt, Politiker fühlten sich unter Druck gesetzt.

Das kritisieren die Fraktionen

"Die auf Einladung der Bürgermeisterin erfolgte Präsentation von Thyssen Krupp hätten wir uns lieber eher und unter Beteiligung aller Betroffenen und Interessierten gewünscht", rügte der CDU-Fraktionsvorsitzende Heinz Wansing. "Weshalb haben Sie nicht auch Vertreter der Bürgerinitiative zu diesem Treffen eingeladen? Im Wahlkampf und auch beim Amtsantritt war Ihnen Transparenz besonders wichtig", fragte Ronny Schneider (SPD) die Bürgermeisterin. Dass die Infoveranstaltung zudem erst kurz vor der Hauptausschusssitzung stattfand, "kommt uns so vor, als ob die Politik auf den letzten Metern weichgekocht werden soll. Diesen Umgang mit uns Stadtverordneten lassen wir uns nicht bieten", so Schneider.

Auch die Linke sei "empört" über die Informationspolitik der Stadt, erklärte Dieter Holthaus. Dass Thyssen Krupp so kurzfristig und unter Ausschluss der Öffentlichkeit einen Investor "aus dem Hut zaubert" sei "unmöglich". Solche Entscheidungen, fand auch Gerald Schädlich "müssten nicht übers Knie gebrochen" werden, da gebe es noch "Luft nach oben".

Das sagt die Verwaltung

Dass sie die Bürgerinitiative hätte einladen können, räumte Bürgermeisterin Michaela Eislöffel, die im Wahlkampf von CDU und Grünen gestützt wurde, ein. Dass das Gespräch aber so spät stattgefunden habe, sei durch die kurzfristige Einladung von Thyssen Krupp begründet. "Der letzte Bürgermeister war der Bürgermeister Ihrer Fraktion", wandte sie sich an Ronny Schneider. Und der habe "nicht zu Klarheit und Transparenz beigetragen." Das Verfahren laufe seit vielen Jahren. "Mir angesichts dieser Vorgeschichte Intransparenz vorzuwerfen, finde ich unglaublich", so Eislöffel.

Auch Planungsdezernent Dr. Thomas Palotz reagierte mit Unverständnis: Er sei "verwundert", dass "hier so auf die Verwaltung gezeigt wird". Viele Diejenigen, die der Verwaltung "intransparentes Handeln" vorwerfen würden, hätten in den vergangenen Jahren das Projekt "sehr einvernehmlich" begleitet und die Verwaltung durch ihre Beschlüsse in dem Glauben gelassen, "dass diese Entwicklung auf Wohlwollen im Rat" treffe.