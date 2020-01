Maskierte bedrohten Dinslakener mit Waffen und fesselten sie

Dinslaken. Zwei maskierte Männer drangen gewaltsam in ein Haus in Dinslaken ein. Sie bedrohten die Bewohnerin und einen Mann mit Waffen und fesselten sie.

Ein brutaler Raubüberfall ereignete sich in Dinslaken am Donnerstagabend. Zwei maskierte Männer drangen gewaltsam in ein Haus ein, bedrohten die 64-jährige Frau und einen 60-jährigen Mann mit Schusswaffen und fesselten sie.

Gegen 20.45 Uhr klingelten die Unbekannten an dem Einfamilienhaus an der Uhlandstraße im Hagenbezirk. Die 64-jährige Frau öffnete die Haustür, als diese auch schon mit brachialer Gewalt nach innen gedrückt wurde und die Frau zu Boden warf. Die Männer drangen unvermittelt ein, schrien die Frau an, bedrohten sie mit Schusswaffen. Anschließend fesselten sie die Dinslakenerin und den 60-jährigen Mann. Dabei erlitt die Frau Verletzungen.

Ermittlungen in Dinslaken: Räuber klingelten an der Haustür

Anschließend durchsuchten die Männer das Haus und stahlen Bargeld. Um 21.17 Uhr machten sie sich mit ihrer Beute davon. Der Dinslakenerin gelang es anschließend, sich zu befreien und die Polizei zu alarmieren.

Wie die Täter flohen – ob zu Fuß, mit dem Rad oder mit einem Auto – ist laut Timm Wandel, Sprecher der Kreispolizei, noch nicht klar. Er bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich bei der Polizei in Dinslaken unter 02064/6220 zu melden.

Fest steht hingegen laut den ersten Ermittlungen der Polizei in Dinslaken, dass die beiden Männer bereits gegen 18.36 Uhr schon einmal an der Haustür geklingelt haben, aber da niemanden antrafen – dies sei, so Wandel, „technisch festgehalten worden“. Weiter ausgewertet worden sei das Videomaterial bislang aber noch nicht.

Überfall in Dinslaken: So sahen die Täter aus

Die Beschreibung der Unbekannten: Der eine Mann war 1,75 bis 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, er hatte eine schmale Figur, trug eine dunkle Jogginghose und einen hellen Pullover. Der Mann trug eine schwarze Maske und ein schwarzes Basecap. Dieser Mann bedrohte die Dinslakener mit einer schwarzen Pistole.

Der zweite Täter war etwa 1,85 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, er hatte eine muskulöse Figur, trug eine dunkle Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpullover der Marke „Champion“. Er hatte eine Wollmütze ins Gesicht gezogen. Dieser Unbekannte war mit einer silbernen Schusswaffe bewaffnet.

Beide Männer sprachen deutsch mit vermutlich slawischem Akzent.

>> Bereits einen Abend zuvor, am Mittwoch, war es im Hagenbezirk nur ein paar hundert Meter entfernt zu einem Überfall gekommen. Gegen 21.05 Uhr hatte ein maskierter, etwa 25 Jahre alter Mann den dortigen Kiosk überfallen (die NRZ berichtete). Die Polizei hat laut Wandel derzeit keine Hinweise darauf, dass die beiden Überfälle zusammenhängen. Den Beschreibungen zufolge dürften es unterschiedliche Männer gewesen sein. Dass es immer wieder zu Überfällen im Hagenbezirk kommt, könne laut Timm Wandel mit der Lage zusammenhängen. „Die Täter sind schnell weg, es gibt perfekte Fluchtmöglichkeiten“, sagt der Polizeisprecher mit Verweis auf die Nähe zur Voerder Straße und B8. Im Hagenbezirk fahre die Polizei aufgrund der Vorfälle nun vermehrt Streife.