Rock am See Musikfestival Hünxe: Spenden aus 2020 für den guten Zweck

Hünxe Sponsoren haben ihre Gelder für das ausgefallene Festival "Rock am See" in 2020 bei den Organisatoren gelassen. Pläne für dieses Jahr.

Obwohl "Rock am See - Tender" im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht stattfinden konnte, haben fast alle Sponsoren ihre Gelder bei den Organisatoren des Musikevents am Tenderingssee gelassen.

"So war es uns möglich, kurz vor Weihnachten dem Friedensdorf International 2000 Euro und dem Kindergarten Waldstrolche in Drevenack 500 Euro zu spenden" freut sich Miriam Wiberny vom Orga-Team. Das Friedensdorf könne mit diesem Geld ein Kind einen Monat lang hier in Deutschland medizinisch versorgen und gesund pflegen. Die Waldstrolche möchten von der Spende ergonomische Hocker für die Kinder kaufen.

Verschiedene Konzepte

"Wir sind unendlich dankbar, dass unsere Sponsoren uns so toll unterstützen", sagt Wiberny. Für dieses Jahr arbeite das Orga-Team an verschiedenen Konzepten, "weil man ja nicht weiß, ob und in welcher Form das Festival stattfinden kann".

Auf Anfrage der NRZ erklärt sie: "Eventuell arbeiten wir am 4. September 2021 mit Sitzplätzen und weniger Besuchern oder teilen die Gäste für zwei Abende auf. Wir werden nach den dann aktuellen Bedingungen handeln. Vielleicht dürfen wir auch gar nichts machen."

Doch die Organisatoren von "Rock am See - tender" hoffen, "dass alles wieder so wird wie früher".