Nach Überfall auf Kiosk: „Lasse Täter nicht in mein Leben“

Die Gegend im Hagenbezirk ist solide: Mehrfamilienhäuser, Schulen, Kita – ein alteingesessener Imbiss, ein Schreibwarenlädchen, ein Kiosk. Nichts Großes, keine Reichtümer. Trotzdem wird genau diese Ecke immer wieder von Kriminellen heimgesucht. Es gab in den vergangenen Jahren eine Reihe von Überfällen auf den Kiosk, den Imbiss, den Laden. Nun wurde der kleine Kiosk erneut überfallen.

Maskierter Täter stand im Kiosk und forderte Geld

Am Mittwochabend, gegen 21.05 Uhr, betrat ein maskierter Mann den Kiosk und forderte die 40-jährige Kassiererin aus Duisburg auf, das Geld herauszugeben. Der Räuber steckte das erbeutete Geld in eine Plastiktüte und flüchtete zu Fuß in Richtung Voerder Straße. Der Mann war etwa 25 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß und dünn. Er sprach Deutsch ohne Akzent, trug einen dunklen Kapuzenpullover und hatte als Maskierung einen dunklen Schal oder ähnliches über Mund und Nase gezogen. (Hinweise an die Polizei in Dinslaken: 02064 / 622-0).

Die Täter bekamen Bewährungsstrafen

Zuletzt wurde der Kiosk Ende 2018 überfallen. Ebenfalls am späten Abend betraten drei Männer den Raum, bedrohten die 46-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe. Ihr Freund konnte einen der Täter festhalten. Danach konnte die Polizei alle drei Täter, 18- bis 20-jährige Duisburger, ermitteln.

Die Angestellte ging schon am zweiten Tag nach dem Überfall wieder arbeiten. „Ich will solche Leute nicht mein Leben bestimmen lassen“, sagt die mutige Frau, die auch jetzt noch in dem Kiosk arbeitet. Anfangs habe sie mit einem „mulmigen Gefühl“ hinter der Verkaufstheke gestanden. In Alpträumen und Flashbacks habe sie den Überfall immer wieder durchleben müssen. Auch bei der Gerichtsverhandlung gegen die Täter musste sie aussagen. Die drei Männer seien zu Bewährungsstrafen verurteilt worden, sie war enttäuscht. Auf eine Zivilklage verzichtete sie: „Ich lasse die Täter nicht in mein Leben.“

Gebetet, dass kein Kunde den Kiosk betritt

Im Augenblick des Überfalls habe sie gebetet, dass bloß kein Kunde den Laden betrete. „Es gibt nur einen Ausgang“, die Lage sollte nicht eskalieren. Tatsächlich kam Sekunden, nachdem die Täter fort waren, ein Kunde durch die Tür. „Ich bin gerade überfallen worden“ hat sie gesagt. Da hatte ihr Freund den Täter draußen schon in der Mangel.

Der Kiosk und auch die Pommesbude seien abends gut frequentiert, an der Ecke sei immer etwas los. Deswegen kann die Angestellte nicht verstehen, warum die Täter es immer wieder an der Stelle versuchen. Die Chance, erwischt zu werden, ist recht hoch. Außerdem ist der Kiosk mit Kameras ausgestattet.

Hoher Preis für Angestellte

Auch Timm Wandel, Sprecher der Kreispolizei und Dinslakener, ist es ein Rätsel, warum immer wieder diese Ecke im Hagenbezirk heimgesucht wird– vor zehn Jahren gab es hier eine ganze Überfallserie. Seitdem fährt die Polizei dort verstärkt Streife. Vielleicht, so meint er, geht es einfach ums „schnelle Geld“ – das dann zu einem hohen Preis für die Angestellten erbeutet wird.