In der Kita den Wald entdecken: Das soll auch in Dinslaken möglich werden. Die Stadt informiert nun über das geplante Angebot.

Dinslaken. Die Waldkindergarten-Gruppe in Dinslaken soll Platz für 20 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren bieten. Nun informiert die Stadt die Eltern.

Neue Waldkita-Gruppe in Dinslaken: Stadt bietet Infotage an

Die Stadt Dinslaken plant bekanntlich eine neue Waldkindergarten-Gruppe für 20 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.

Nun können interessierte Eltern das geplante Grundstück in Oberlohberg besichtigen und sich über das Konzept des Waldkindergartens informieren: So kann am Freitag, 14. Februar, von 15 bis 16 Uhr sowie am Samstag, 15. Februar, von 10 bis 11 Uhr das Gelände besichtigt werden. Treffpunkt ist die Buschstraße in Höhe Stöfkensweg. Im Anschluss – also am Freitag um 16 Uhr und am Samstag um 11 Uhr – wird dann das Konzept der Waldkindergarten-Gruppe in der naheliegenden Heidebrinkschule an der Heidebrinkstraße 1 vorgestellt.

Auf dem Gelände der Waldkindergarten-Gruppe sollen Kinder in Zukunft in ganz besonderer Weise ihre Zeit verbringen können. Das tägliche Erleben der Natur, das Spielen, Forschen und Entdecken unter freiem Himmel bestimmen den Alltag in einem Waldkindergarten.

Informationen zur neuen Waldkindergarten-Gruppe beantwortet Brigitte Ramaker von der Dinslakener Stadtverwaltung per Mail.