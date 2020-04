Neutor-Galerie: „Es wird kein Start mit allen Geschäften“

Nun ist es offiziell: Wenn die Neutor-Galerie am kommenden Montag wieder ihre Tore öffnet, müssen einige Mieter in die Röhre gucken. „Es wird keinen Start mit allen Geschäften geben“, so Centermanager Tobias Agthe. Unklar war bislang, ob Lokale mit einer Verkaufsfläche von über 800 Quadratmetern einzelne Bereiche oder Etagen absperren können (die NRZ berichtete). Dem ist nicht so: „Die fünf größeren Geschäfte bleiben komplett geschlossen“, sagte Agthe am Freitagnachmittag nach der Begehung mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung. „Gleiches gilt für Friseure und Nagelstudios.“

Alle anderen Geschäfte dürfen ab Montag unter Auflagen wieder öffnen. „Es kann aber sein, dass manche Inhaber es erst ab Dienstag schaffen“, so Agthe. Eine Beschränkung der Besucherzahl werde es vorerst nicht geben. „Wir müssen abwarten, wie groß der Andrang ist und wie die Leute reagieren.“ Bislang sei völlig unklar, wie viele Menschen es am kommenden Montag in die Neutor-Galerie zieht. „Das wird für uns alle spannend“, meint der Centermanager.

Neutorgalerie: Zusätzlicher Wachmann zur Kontrolle des Kontaktverbots

Die Neutor-Galerie sei aber gut vorbereitet. Bereits seit einigen Wochen gebe es an acht Standorten Desinfektionsmittel für die Kunden. Außerdem habe man Klebestreifen für den Boden auf Lager. Ob und wie diese zum Einsatz kommen, müsse aber noch abgewartet werden. „Außerdem haben wir ab Montag eine Reinigungskraft mehr im Haus, die sich ausschließlich ums Reinigen des Eingangsbereichs und der Türklinken kümmert“, sagt Agthe. Ein zusätzlicher Wachmann soll zudem die Einhaltung des Kontaktverbots kontrollieren, um größere Ansammlungen zu verhindern.

Ein Treffen mit den Mietern werde es am Wochenende nicht mehr geben. „Dafür fehlt uns einfach die Zeit.“ Das Management bereite aber ein Rundschreiben vor, um alle Inhaber auf den neuesten Stand zu bringen. „Auch den Erlass mit den einzelnen Hygienemaßnahmen fügen wir an“, so Agthe. Die Umsetzung der Auflagen sei jedoch Aufgabe der Mieter. Auch deshalb könnte es bei einigen Inhabern zu leichten Verzögerungen kommen.

Der Centermanager könne den Start kaum abwarten: „Ich freue mich, dass es jetzt endlich wieder los geht.“ Insbesondere nach der langen Zeit der Ungewissheit sei die Wiedereröffnung der Neutor-Galerie ein wichtiges Signal. „Und ich freue mich für die vielen Mitarbeiter“, so Agthe. Auch wenn sich einige noch etwas gedulden müssen.