Organspende: Hirnausfall muss irreversibel sein

Dr. Hilal Yahya ist Transplantationsbeauftragte am Evangelischen Klinikum Niederrhein (EKN). Als Neurochirurg im Fahrner Krankenhaus kämpft er täglich um das Leben seiner Patienten – er ist aber auch der Mann, der bei Schädel-Hirn-Trauma-Patienten, wenn nichts mehr geht, die Geräte abschaltet. In 40 bis 60 Fällen pro Jahr stellen die Neurologen des EKN eine Hirntod-Diagnose. Dann müssen sie mit den Angehörigen entscheiden, wie lange der Körper und seine Herz-Kreislauf-Funktionen noch künstlich aufrecht erhalten werden. „Wir halten eigentlich einen Toten künstlich am Leben“, so Dr. Hilal Yahya.

Er versteht die Ängste, die die Menschen umtreiben, wenn sie sich für oder gegen eine Organspende entscheiden sollen. Viele haben Angst, als Ersatzteillager keine ausreichende Behandlung zu bekommen. „Das Gegenteil ist der Fall“, berichtigt Dr. Hilal Yahya. „Es wird alles getan, um potenzielle Spender intensiv zu betreuen, weil die Organe sonst ja gar nicht genützt werden können. Die Angst, nicht versorgt zu werden, weil man die Organe will, entfällt hier also.“ Es werde im Gegenteil ein hoher Aufwand betrieben. „Aber auch ohne einen Spenderausweis tun wir alles Menschenmögliche für unsere Patienten“, versichert der Arzt.

Viele potenzielle Spender haben Angst

Immer wieder verunsicherten Skandale in den Medien die Menschen. Haben potenzielle Spender Angst, dass das Geld entscheide, wer ein Organ bekomme und wer nicht. Das kann der Transplantationsbeauftragte gut verstehen. „In Deutschland können und dürfen Organe nicht verkauft werden“, bestätigt der Arzt. Dennoch, so Dr. Yahya, gebe es tatsächlich Nachfragen einiger, die ihre Niere verkaufen möchten. Dies seien mitnichten Hartz-IV-Empfänger, wie man so leicht glauben möchte. „Es sind vielmehr Besitzer mittelständischer Unternehmen, die kurzfristig Geld für ihr Geschäft benötigen.“ Doch Lebendspenden dürfen aus gutem Grund nur von Angehörigen 1. und 2. Grades getätigt werden.

Bei jedem anderen Spender muss ein irreversibler Hirnausfall vorliegen, das heißt, ein Ausfall des großen und kleinen Hirnstamms. Auch dies wird in Deutschland strenger als in anderen Ländern gehandhabt. Doch was ist ein irreversibler Hirnausfall? Die Richtlinien zur Feststellung eines Hirntodes werden von der Bundesärztekammer jeweils nach den neuesten medizinischen Erkenntnissen festgelegt. Zwei Fachärzte müssen unabhängig voneinander den Gesamtausfall aller Hirnfunktionen feststellen, erklärt Yahya. „Sie müssen bestätigen, dass der Ausfall unumkehrbar und für immer ist.

Hirndiagnostik nur auf der Intensivstation

Die Hirndiagnostik nimmt einige Stunden bis Tage in Anspruch und findet nur auf der Intensivstation eines Krankenhauses statt. Die Mediziner, die den Hirntod diagnostizieren, müssen über langjährige Erfahrungen im Bereich Schädel-Hirn-Traumata verfügen. Einer von ihnen muss ein Neurologe sein, zählt der Neurochirurg weiter auf. Im ersten Schritt überprüfen die Ärzte, ob überhaupt eine Hirnschädigung vorliegt. Eine Hirnblutung, ein Infarkt oder auch Sauerstoffmangel können eine solche Hirnschädigung auslösen. Andere Ursachen, wie Vergiftung, dämpfende Medikamente oder ein Koma, das von einer chronischen Krankheit herrührt, müssen ausgeschlossen werden.

Der Ausfall der Hirnstammreflexe wird überprüft, in dem die Ärzte nacheinander versuchen, die verschiedenen Reflexe auszulösen. Ebenso wird eine Prüfung der Schmerzreize und des Atemstillstandes vorgenommen. Nach der genannten Wartezeit werden die Ergebnisse überprüft, es können weitere apparative Zusatzuntersuchungen erfolgen, so Yahya.

Erst wenn zweifelsfrei der Hirntod eines Patienten festgestellt wird, werden die weiteren Schritte eingeleitet.

Der Hirntod wird laut Bundesärztekammer definiert als Zustand der irreversibel erloschenen Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms. Dabei wird durch kontrollierte Beatmung die Herz- und Kreislauffunktion noch künstlich aufrechterhalten (§ 16 Abs. 1 Transplantationsgesetz).

Auch wenn durch künstliche Beatmung das Herz-Kreislaufsystem aufrechterhalten wird, baut sich beim Hirntod das Hirngewebe nach und nach weiter ab. Eine Rückkehr ins Leben ist für den Patienten somit ausgeschlossen.