Ostern: So öffnen die Bäcker in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Dinslaken/Voerde/Hünxe. Auch über Ostern verkaufen viele Bäckereien in Dinslaken, Voerde und Hünxe frische Brötchen. Nur an einem Feiertag bleiben die Läden geschlossen.

Ostern, langes Wochenende, endlich Zeit für ein ausgiebiges Frühstück – und dann alle Jahre wieder die Frage: Hat der Bäcker um die Ecke am Feiertag auf? Während Supermärkte geschlossen bleiben müssen, ist es Bäckereien an Sonn- und Feiertagen laut nordrhein-westfälischem Ladenöffnungsgesetz erlaubt, ihre Waren zu verkaufen. Demzufolge dürfen Geschäfte geöffnet sein, deren „Kernsortiment aus (…) Back- und Konditorwaren besteht, für die Abgabe dieser Waren und eines begrenzten Randsortiments für die Dauer von fünf Stunden“.

Das bedeutet, dass Kunden an Karfreitag und Ostersonntag gute Chancen haben, bei ihrem Bäcker frische Backwaren zu bekommen. Allerdings gilt dies nur für Filialen, die auch an normalen Sonntagen geöffnet sind – alle anderen bleiben geschlossen.

So öffnen die Bäckereien in Dinslaken über Ostern:

Die Bäckerei Schollin führt in Dinslaken insgesamt elf Filialen. Grundsätzlich gelte für die Osterfeiertage eine „einfache“ Faustregel: an Rosenmontag bleiben alle Filialen geschlossen, Karsamstag und Ostersonntag gelten die üblichen Öffnungszeiten. Der Karfreitag werde wie ein gewöhnlicher Sonntag gezählt, jedoch maximal bis 13 Uhr. „Das bedeutet: Filialen, die üblicherweise sonntags länger als 13 Uhr geöffnet haben, schließen an Karfreitag bereits um 13 Uhr“, teilt die Zentrale auf Anfrage dieser Redaktion mit. „Filialen, die üblicherweise sonntags geschlossen haben, haben auch Karfreitag und Ostersonntag geschlossen.“ Voerder basteln Osterpost für Senioren in Pflegeheimen

Wem das alles zu kompliziert ist oder wer gerade keine Lust auf knifflige Rechenaufgaben hat, kann bequem zur Filiale seiner Wahl scrollen. Die elf Schollin-Bäckereien im Überblick:

Stewes (Max Eyth Straße 5): Hier wird den Mitarbeitern über Ostern eine kurze Verschnaufpause gegönnt. Lediglich am Karsamstag arbeitet die Belegschaft von 7.30 bis 18 Uhr. Danach ist bis einschließlich Rosenmontag Pause.

Die Filiale an der Sterkrader Straße 256 in Hiesfeld hat Freitag von 7 bis 13 Uhr, Samstag von 5.30 bis 15 Uhr und am Ostersonntag von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Am Naturhof Dinslaken (B8-Hedwigstraße 2-4) gelten derzeit – wie in vielen anderen Filialen auch – verschärfte Corona-Vorschriften. „Es gibt Markierungen auf dem Boden, die Leute warten draußen vor dem Laden und wir achten auf zwei Meter Abstand“, so eine Mitarbeiterin. Auch die Öffnungszeiten werden über Ostern leicht angepasst: Freitag von 7 bis 13 Uhr, Samstag von 5 bis 16 Uhr und Sonntag von 7 bis 16 Uhr können Kunden ihre Brote, Teilchen und Brötchen einkaufen.

Auch an der Dorfstraße 6 sind die Mitarbeiter an den Osterfeiertagen fleißig. Samstag wird von 5.30 bis 14 Uhr und Sonntag von 7 bis 15 Uhr gearbeitet. Immerhin: Am Karfreitag startet der Verkauf zwar ebenfalls um 7 Uhr, Feierabend ist aber schon um 13 Uhr.

Der Bremerhof (Dr.-Otto-Seidel-Straße 38) ist bis auf Rosenmontag das ganze Wochenende für seine Kunden da: An Karfreitag von 6 bis 13 Uhr, am Samstag von 5.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 6 bis 18 Uhr.

An der Voerder Straße 198 fallen die Öffnungszeiten zwar etwas kürzer aus, auch hier werden aber von Freitag bis Sonntag Backwaren angeboten. Freitag und Sonntag von 6.30 bis 12 Uhr, am Samstag insgesamt neun Stunden von 5 bis 14 Uhr.

Weiter geht’s mit der Augustastraße 157 – die Öffnungszeiten: Karfreitag von 6 bis 13 Uhr, Karsamstag von 5 bis 16 Uhr und am Ostersonntag von 6 bis 15 Uhr.

Am Dinslakener Altmarkt (Eppinghovener Straße 16) gibt es am Osterwochenende bis 13 Uhr Backwaren. Freitag und Sonntag öffnet die Filiale um 7 Uhr, am Samstag bereits eine halbe Stunde früher um 6.30 Uhr.

Die Schollin-Filiale an der Neustraße 10 bleibt am Freitag und Sonntag geschlossen. Wer am Osterwochenende trotzdem nicht auf seinen Bäcker verzichten möchte, hat am Samstag von 7 bis 13 Uhr eine Chance.

An der Kurt-Schumacher-Straße 144 gibt es von Freitag bis Sonntag frische Brötchen und Brote. Die Filiale rät allerdings dazu, größere Bestellungen vorher telefonisch in Auftrag zu geben. Auch andere Bäckereien in Dinslaken, Hünxe und Voerde rechnen über Ostern mit erhöhtem Kundenandrang. Die Öffnungszeiten: Freitag und Sonntag von 6.30 bis 12 Uhr, Samstag von 5.30 bis 21 Uhr.

Im Penny Markt (Friedrich-Ebert-Straße 55) öffnet die Schollin-Filiale von Karfreitag bis Ostersonntag jeweils ab 7 Uhr. Freitag und Sonntag werden die Kunden bis 12 Uhr bedient, Samstag drei Stunden länger (bis 15 Uhr).

Die Bäckerei Bienemann hat insgesamt acht Filialen in Dinslaken. Über Ostern bleiben jedoch alle Bäckereien geschlossen. Nur am Karsamstag öffnen die Filialen ihre Tore. Es gelten die üblichen Öffnungszeiten. Was das im Einzelnen bedeutet, sehen Sie im folgenden Überblick:

Das E-Center Bienemann (Gerhard-Malina-Straße 2) hat am Samstag von 8 bis 21 Uhr geöffnet, die Filiale im Edeka-Markt Lohberg (Johannesplatz 13) von 7 bis 14 Uhr. Die Bäckerei im Edeka-Markt in Dinslaken-Bruch (Augustastraße 149) verkauft am Samstag von 6 bis 21 Uhr ihre Backwaren, die Filiale im Edeka-Markt an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße 23 von 7 bis 21 Uhr. Die Mitarbeiter an der Augustastraße weisen darauf hin, besondere Wünsche nach Möglichkeit vorzubestellen. Zum Schutz vor einer Corona-Ansteckung werde „das volle Programm“ aufgefahren.

Die Bienemann-Backshops an der Averbruchstraße 81 sowie an der Sterkrader Straße 260 in Hiesfeld haben am Karsamstag von 6 bis 14 Uhr geöffnet. An der Duisburger Straße 3-5 werden Kunden von 6 bis 17 Uhr bedient, an der Hedwigstraße 6 von 5 bis 16 Uhr.

Die Bäckerei Ernsting ist in Dinslaken insgesamt dreimal vertreten. Eine einheitliche Regelung gibt es an den Osterfeiertagen aber nicht: Die Filiale an der Krengelstraße 2-4 in Hiesfeld bleibt Karfreitag und Sonntag geschlossen. Samstag ist von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Am Neutorplatz 10 bekommen die Kunden das ganze Wochenende Backwaren – mit Ausnahme des Rosenmontags. Freitag und Sonntag von 7 bis 12 Uhr, am Samstag von 6 bis 18 Uhr. Die Ernsting-Filiale im Mühlencafe Hiesfeld (Sterkrader Straße 269) bleibt nach Auskunft einer Mitarbeiterin bis auf unbestimmte Zeit geschlossen. Dinslaken, Voerde, Hünxe: Ostern findet statt – aber anders

Auch der Kornbäcker (Neustraße 58) bleibt laut Informationen aus der Zentrale vorerst geschlossen.

Die Backwerk-Filiale an der Neustraße 2-4 bleibt am Osterwochenende ebenfalls komplett geschlossen. Auch am Karsamstag können die Mitarbeiter sich erholen. Der SB-Bäcker öffnet erst am Dienstag wieder.

In der Kamps-Filiale (Thyssenstraße 70) und Bäckerei Brinker (Neutorplatz 14) gibt es nur am Karsamstag Backwaren. Bei Kamps von 8 bis 20 Uhr, bei Brinker von 8 bis 15 Uhr.

So öffnen die Bäckereien in Voerde über Ostern:

Für die vier Filialen der Bäckerei Schollin gelten in Voerde dieselben Sonderregeln wie in Dinslaken (siehe oben). Mit folgenden Auswirkungen auf die Öffnungszeiten:

An der Alte Hünxer Straße 58 öffnet die Bäckerei am Karfreitag und Ostersonntag von 7 bis 13 Uhr und am Samstag von 5 bis 15 Uhr. Die Mitarbeiter bitten darum, bei großen Mengen vorzubestellen. Darüber hinaus sollen Markierungen auf dem Boden sowie eine Plexiglasscheibe vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Für die Schollin-Filiale an der Poststraße 72 in Friedrichsfeld gelten exakt dieselben Öffnungszeiten.

An der Bahnhofstraße 143 werden Kunden am Freitag von 7 bis 13 Uhr, am Samstag von 5 bis 17 Uhr und am Sonntag von 7 bis 16 Uhr bedient. Auch an der Dinslakener Straße 198 bleibt die Filiale am Osterwochenende durchgängig geöffnet – abgesehen vom Rosenmontag. Freitag und Sonntag jeweils von 6 bis 11.30 Uhr, Karsamstag von 6 bis 12 Uhr. Eine Mitarbeiterin in der Zentrale weist daraufhin, dass sich die Öffnungszeiten der Schollin-Filialen in Zeiten von Corona kurzfristig ändern können. „Alle Angaben sind unter Vorbehalt.“

Die Bienemann-Bäckerei im E-Center Wendorf (Friedrichsfelder Straße 30) hat – genauso wie alle anderen Filialen von Bienemann – am Karfreitag und Ostersonntag geschlossen. Samstag bekommen Kunden von 8 bis 21 Uhr Backwaren.

Die Bäckerei Ernsting ist in Voerde mit insgesamt drei Filialen vertreten. Wie bereits in Dinslaken, gibt es auch in Voerde keine einheitlichen Regelungen für das Osterwochenende. Die Bäckerei am Rathausplatz 22 öffnet Freitag und Sonntag von 8 bis 12 Uhr und Samstag von 6 bis 14 Uhr, die Filiale im Edeka an der Friedrich-Wilhelm-Straße 9 in Spellen Karfreitag und Sonntag von 7 bis 12 Uhr und Karsamstag von 6 bis 20 Uhr. Die Bäckerei im Edeka an der Lessingstraße 6 in Friedrichsfeld bleibt Freitag und Sonntag zu. Samstag gibt es von 7 bis 19 Uhr Backwaren.

Auch die fünf Jöhren-Bäckereien haben keine einheitlichen Regelungen. Die einzige Gemeinsamkeit: Alle haben am Karsamstag auf und die Öffnungszeiten an Karfreitag werden den Sonntagsdiensten angepasst. Außerdem bittet Geschäftsführerin Silka Richter darum, Brot vorzubestellen, „damit es für die Kunden schneller geht.“ Aktuell dürfe nur eine Person gleichzeitig den Laden betreten, an der Lessingstraße werden zwei Kunden parallel bedient. Das Osterwochenende im Überblick:

Los geht’s mit dem Hauptgeschäft an der Lessingstraße 4 in Friedrichsfeld: Karfreitag und Sonntag geschlossen, am Samstag von 5.30 bis 17 Uhr geöffnet. Die Bäckerei an der Bahnhofstraße 55 öffnet Freitag und Sonntag von 7.30 bis 16 Uhr und am Samstag von 5.30 bis 17 Uhr. Die Filialen an der Alte Hünxer Straße 30 und Bahnhofstraße 144f haben dieselben Öffnungszeiten: Freitag und Sonntag jeweils von 7.30 bis 12 Uhr, Samstag von 5.30 bis 13 Uhr. Und die Mitarbeiter an der Poststraße 16 bedienen die Kunden Freitag und Sonntag von 7.30 bis 16 Uhr und am Samstag von 7 bis 14 Uhr.

Bleiben noch die Bäckerei Büsch (Grenzstraße 200) und die Schlesische Landbäckerei (Zunftweg 7): Beide Läden haben sowohl am Karfreitag als auch am Ostersonntag geschlossen. Die Bäckerei Büsch öffnet Samstag von 8 bis 20 Uhr, die Schlesische Landbäckerei von 6.30 bis 14 Uhr.

So öffnen die Bäckereien in Hünxe über Ostern:

Für die zwei Filialen der Bäckerei Schollin gelten in Hünxe dieselben Sonderregeln wie in Dinslaken (siehe oben). Mit folgenden Auswirkungen auf die Öffnungszeiten: Die Bäckerei im Edeka an der Danziger Straße 5 verkauft am Freitag und Sonntag von jeweils 7 bis 12 Uhr ihre Brötchen und Teilchen. Karsamstag öffnet die Filiale von 6 bis 20 Uhr. Die Bäckerei an der Dorstener Straße 29 hat Karfreitag und Ostersonntag von 6 bis 12 Uhr und am Samstag von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet.

Die beiden Hünxer Ernsting-Bäckereien haben über Ostern durchgängig ab 7 Uhr geöffnet. Die Filiale Am Marktplatz 8 schließt am Freitag und Sonntag um 12 Uhr, am Karsamstag um 20 Uhr. Nach Angaben einer Mitarbeiterin arbeite die Belegschaft auch an Rosenmontag von 7 bis 12 Uhr. Die Bäckerei an der Hauptstraße 53 schließt Freitag und Sonntag ebenfalls um 12 Uhr, am Karsamstag bereits um 14 Uhr.

Die Bäckerei Büsch (Hünxer Straße 23a) bleibt an Karfreitag geschlossen. Samstag öffnet die Filiale von 7 bis 19 Uhr, Sonntag von 7.30 bis 12 Uhr.

Alternative zum Bäcker:

Wer am Ostermontag unbedingt frische Brötchen haben möchte und keine Bäckerei in seiner Nähe hat, der kann es auch an Tankstellen mit Backshops probieren: Diese sind von den besonderen Regeln am Feiertag ausgenommen.

Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Übersicht. Falls Ihnen Bäckereien auffallen, die in der Übersicht fehlen, kontaktieren Sie uns doch bitte per Mail an: hod@nrz.de