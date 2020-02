Hünxer CDU-Ratsherr Michael Helmich legt sein Mandat nieder

Der Hünxer Michael Helmich hat mit sofortiger Wirkung sein CDU-Ratsmandat niedergelegt. Als nächstfolgender Bewerber der Reserveliste der CDU Hünxe tritt Marcus Rohrbacher die Nachfolge an.

„Ich wollte nach der Kommunalwahl sowie aufhören, habe zwei Wohnsitze in Hünxe und Nordhessen und bin beruflich viel in Berlin unterwegs“, so Helmich auf NRZ-Anfrage. „Es gab auch interne Dinge und persönliche Gründe, die das beschleunigt haben, aber ich bleibe in der CDU.“

Helmich hat 2015 selbst für das Bürgermeisteramt kandidiert

Bürgermeister Dirk Buschmann habe er am Donnerstag seinen Entschluss mitgeteilt. Am Freitag veröffentlichte die Verwaltung das entsprechende Amtsblatt zum Wechsel im Hünxer Gemeinderat. 2015 hatte Michael Helmich selbst noch als CDU-Bewerber für das Bürgermeisteramt kandidiert.

Auch seinen stellv. Vorsitz bei der VHS-Zweckverbandsversammlung gibt Helmich ab.(P.N.)