Voerde. Telefonbetrüger sind zurzeit in Voerde - vor allem in Friedrichsfeld - stark aktiv und versuchen Anrufer um ihr Geld zu bringen. Polizei warnt.

Telefonbetrüger sind an diesem Montag in Voerde - vor allem in Friedrichsfeld - stark aktiv. Mithilfe des Enkeltricks und schockierenden Nachrichten versuchen sie, ihre Opfer dazu zu drängen, Geld zu übergeben.

>> Die Polizei appelliert an die Bürger, auf keinen Fall Geld auszuhändigen und den Notruf 110 zu wählen.