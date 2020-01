In Hünxe wollten Unbekannte einen Mann berauben. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Hünxe Unbekannte überfielen am Mittwoch einen 50-Jährigen in Hünxe. Sie stahlen ihm einen Geldumschlag. Aber der Bestohlene setzte sich zur Wehr.

Raubopfer jagte Tätern in Hünxe die Beute wieder ab

Mit soviel Gegenwehr haben diese Räuber wohl nicht gerechnet. Am helllichten Mittwochnachmittag, 15.35 Uhr, versuchten die Unbekannten einen 50-Jährigen Mann aus Schermbeck an der Straße In der Beckuhl, zu bestehlen - aber der Bestohlene jagte den Tätern die Beute wieder ab.

Er hatte einen Umschlag mit Bargeld in der Tasche

Der 50-Jährige hatte einen Umschlag mit Bargeld in der Westentasche. Er zog sich gerade seinen Fahrradhelm auf, als er bemerkte, dass zwei Unbekannte hinter ihm standen. Einer der Männer zog ihm einen Umschlag aus der Tasche, dann flüchteten die Täter zu einem geparkten, silbernen Mercedes. Der Bestohlene aber war geistesgegenwärtig: Er rannte den Männern hinterher und holte sie ein. Dabei kam es zu einer Rangelei und der Umschlag fiel auf den Boden.

Nummernschild war mit Klebeband befestigt

Die Unbekannten rannten zu dem Mercedes, der von einem Dritten gefahren wurde und flüchteten gemeinsam ohne Beute in unbekannte Richtung. Am Fluchtauto war ein Kennzeichen DU-PE ??? oder DU-PD ??? mit schwarzem Klebeband befestigt.

Ob die Männer auf den 50-Jährigen gewartet haben, ob sie von dem Geld wussten, das müssen die Ermittlungen ergeben, so Björn Haubruck, Sprecher der Kreispolizei Wesel auf Anfrage.

So sah einer der Täter aus

Einer der Männer kann beschrieben werden: Er war Anfang 20, trug eine Drei-Tage-Bart, hatte kurze Haare und ein schmales Gesicht. Er trug eine schwarze, kürzere Jacke, unter der ein weinroter Pullover zu erkennen war. Die Männer unterhielten sich in einer unbekannten, möglicherweise osteuropäischen Sprache.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.