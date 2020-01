Dinslaken. Falsche Polizisten haben am Mittwoch mindestens 15 Senioren in Dinslaken angerufen. Die Betrugsmasche ist immer dieselbe, warnt die Kreispolizei.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reihenweise Betrugsanrufe bei Senioren in Dinslaken

In Dinslaken gab es am Mittwoch eine Reihe Anrufe falscher Polizisten bei Senioren. 15 wurden bei der Polizei angezeigt, möglicherweise waren es mehr. Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus und wollen Seniorinnen und Senioren betrügen. Die Geschichte, die die Betrüger am Telefon auftischen, ist im Kern die immer gleiche. Im Rahmen von Ermittlungen sei der Name des Angerufenen aufgetaucht. Jetzt stehe womöglich ein Einbruch bevor. Die Betrügen bieten an, Schmuck und Geld der Senioren in Sicherheit zu bringen.

Abfuhr von 80-jähriger Seniorin

Obwohl die Masche schon älter ist und die Kreispolizei immer wieder darauf aufmerksam macht, gehen immer wieder Geschädigte den Betrügern auf den Leim, so die Pressestelle der Kreis Weseler Polizei. Umso mehr freute sich die Kreispolizei darüber, dass am Mittwoch die Angerufenen, die sich bei der Polizei gemeldet haben, auf der Hut waren und meistens sofort auflegten. In einem Fall reagierte eine angerufene 80-Jährige genauso, wie es sich die Polizei wünscht und empfiehlt: „Ich kenne die Masche“ antwortete sie auf den Betrugsvorwurf und legte auf.

Kreispolizei informiert Pflegedienste

Die Kreispolizei verteilt aktuell Informationsbroschüren an die Pflegedienste, damit deren Mitarbeiter ihre Kunden über die Betrugsmaschen informieren. eitere Informationen gibt es auch im Internet auf www.polizei-beratung.de.

Für Fragen zu der Aktion gibt es eine Hotline bei der Polizei: 0281/107-4420