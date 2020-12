So etwas wird es in der Silvesternacht nicht geben. Dinslakener und Voerder findet es gut, dass der Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten wurde.

Feuerwerk Ruhiger Jahreswechsel wird in Dinslaken und Voerde begrüßt

Dinslaken/Voerde. Raketen und Kracher für ein Silvesterfeuerwerk dürfen nicht verkauft werden: Das sei gar nicht schlimm, sagen Dinslakener und Voerder.

Dinslaken/Voerde. Der Jahreswechsel wird für viele Menschen ungewohnt sein. Große Partys darf es wegen der Coronapandemie nicht geben, auch auf das nächtliche Feuerwerk wird man verzichten müssen. Bereits vor einigen Wochen hat die Bundesregierung den Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten und dazu empfohlen, die üblichen Zusammenkünfte unter freiem Himmel mit zahlreichen laut explodierenden und bunt leuchtenden Raketen oder Böllern zu unterlassen. Darüber hinaus hat Dinslaken erlassen, für den Fall, dass der ein oder andere noch Reste aus dem vergangenen Jahr aufbrauchen möchte. Anders als in Dinslaken gibt es in Voerde und Hünxe für die Silvesternacht keine Sperrzonen für das Zünden von Feuerwerk

Gefeiert wird, aber ruhiger

Freuen sich die Menschen, dass die nächtliche Knallerei ausbleibt? Oder werden sie die Raketen und Kracher vermissen? Die NRZ hat sich zum Thema Silvesterfeuerwerk auf den Wochenmärkten in Dinslaken und Voerde umgehört. Gefeiert wird, aber ruhiger: "Ich finde das Verbot gut und bin gerade in der aktuellen Ausgangslage erst recht gegen Feuerwerk und die dazugehörigen Menschenmengen. Wir werden ganz ruhig zu Hause mit unseren vier Kindern feiern”, sagt die Dinslakenerin Ulrike Reisig.

Hildegard Eul, die auch auf dem Markt in der Dinslakener Altstadt unterwegs ist, meint: “Ich bin da voreingenommen. Ich halte nicht viel von Feuerwerkskörpern und habe mich schon als Kind immer darüber erschreckt. Ich werde ganz ruhig zu Hause mit einem guten Glas Wein das neue Jahr begehen.”

Weniger Unfälle

Dieses Jahr müsse halt mal auf das Feuerwerk einmal verzichtet werden, findet Maria Jugg und blickt dabei auf die Kapazitäten in den Krankenhäusern: “Ich finde das gut. So sparen sie uns die vielen Unfälle, die die Kapazitäten sprengen”, sagt Pflegekraft Maria Jugg aus Voerde mit einer Prise Galgenhumor. “Ich verstehe, dass die Leute feiern wollen, aber das muss in diesem Jahr mal ohne Feuerwerk passieren. Ich selber werde wahrscheinlich schlafen. Wir haben ja nur alle paar Jahre mal Silvester frei”, meint Jugg mit einem Lachen.

Gar nicht so schlimm findet Marina Kellermann, dass man in diesem Jahr keine Raketen und Böller kaufen kann. "Ich habe ohnehin nur jedes Jahr eine Rakete für meinen verstorbenen Vater gezündet, ansonsten habe ich mit der Böllerei nicht viel am Hut”, sagt sie, die Silvester bei einem gemütlichen Raclette-Abend mit ihrem Freund feiern wird.

Das Virus würde sich wieder verbreiten

Der Dinslakener Friedhelm Wennmann ist ebenfalls ein Befürworter des Verbots: “Wenn Feuerwerke stattfinden dürften, würden die Leute wieder zusammenkommen und das Risiko, dass das Virus sich wieder verbreitet, erhöht sich.”