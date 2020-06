Schwerer Unfall auf A3 - Männer schleudern aus Opel

Dinslaken. Zwei Männer sind in der Nacht auf der A3 bei Dinslaken lebensgefährlich verletzt worden. Sie schleuderten bei voller Fahrt aus einem Auto.

Nach einem schweren Verkehrsunfall war die Autobahn A3 bei Dinslaken in Fahrtrichtung Oberhausen für eineinhalb Stunden in der Nacht zu Samstag gesperrt: Ein Opel aus Duisburg war ins Schleudern geraten und prallte gegen die Leitplanke. Die beiden Personen darin wurden durch die Wucht des Aufpralls aus dem Opel geschleudert und lebensgefährlich verletzt.

Gegen 0.30 Uhr war der dunkle Opel Corsa kurz vor der Anschlussstelle Dinslaken-Süd aus bisher ungeklärter Ursache gegen die Mittelleitplanke geprallt. "Von dort schleuderte der Opel auf die Fahrbahn zurück und blieb dort liegen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Dinslaken am Morgen auf Nachfrage. Die beiden Fahrzeuginsassen - zwei junge Männer aus Duisburg - wurden bei dem Unfall aus dem Opel gerissen und prallten in die Böschung neben der Fahrbahn, teilte die Feuerwehr mit.

Kein anderes Auto am Unfall beteiligt

Laut Feuerwehr war kein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Die lebensgefährlich verletzten Männer wurden von zwei Notärzten versorgt und anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser in Dinslaken und Duisburg gebracht.

Zum Zeitpunkt des Unfall sei die Fahrbahn trocken gewesen, hieß es bei der Feuerwehr. Die insgesamt zwölf Kräfte der Hauptwache Dinslaken waren zwei Stunden im Einsatz. Der schwer beschädigte Opel kam mitten auf den Fahrbahnen zum liegen. Nach eineinhalb Stunden war die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahnen waren wieder frei für den Verkehr. (dae)