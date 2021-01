Sicherheit für die Benteler-Beschäftigten in Dinslaken

Das Benteler Werk an der Luisenstraße in Dinslaken.

Dinslaken. Standort soll erhalten bleiben. Die Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung und Investitionen wurde bis zum 30. Juni 2023 verlängert.

Benteler hat die Beschäftigungssicherung für die Mitarbeiter im Werk Dinslaken verlängert. Die bis zum 31. Dezember 2021 laufende Vereinbarung gilt nun bis zum 30. Juni 2023. Neben dem Standort in Dinslaken hat das Unternehmen auch den Erhalt der Betriebe in Schloss Neuhaus/Paderborn und Lingen zugesagt. Zudem stellt das Unternehmen 50 Ausbildungsplätze an den deutschen Standorten für dieses Jahr und für 2022. Davon werde die überwiegende Anzahl in den Abteilungen Benteler Steel/Tube und Benteler Automotiv in Paderborn sein.

Investitionen für die Standorte

Vor fünf Jahren hatte das Unternehmen für die deutschen Standorte den Ergänzungstarifvertrag "Standortsicherung Deutschland Benteler Steel/Tube" geschlossen. Zum 31. Dezember 2021 wäre diese Vereinbarung ausgelaufen. Am Freitag teilte das Unternehmen mit, dass mit der IG Metall und den Betriebsräten über eine Ergänzung zum bestehenden Vertrag beschlossen habe. Diese habe eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2023. Neben der Beschäftigungssicherung wird auch der Investitionszeitraum für die Standorte in Deutschland bis Mitte 2023 zugesichert.

Ein Beitrag zur Zukunftssicherung

„Mit dieser Vereinbarung ist es uns gemeinsam mit der IG Metall und den Arbeitnehmervertretern gelungen, einen entscheidenden Beitrag zur Zukunftssicherung der Division in einem herausfordernden Marktumfeld zu leisten", erklärt Christian Wiethüchter, der der Benteler-Geschäftsführung angehört. Diese Ergänzung zum Standortsicherungskonzept sei ein gutes Ergebnis für uns alle, um die Zukunftsfähigkeit von Benteler Steel/Tube weiter zu entwickeln und die Division wettbewerbsfähig aufzustellen.