Silvester im Kreis Wesel: Die erste Bilanz der Polizei

Kreis Wesel Die Silvesternacht im Kreis Wesel ist ruhiger verlaufen als gewohnt: Trotzdem musste die Polizei zu knapp 80 Einsätzen ausrücken.

Weniger Einsätze, kaum größere Ereignisse: Die Silvesternacht 2020 verlief nach Angaben der Polizei im Kreis Wesel etwas ruhiger als der letzte Jahreswechsel. Von 18 bis 6 Uhr mussten die Einsatzkräfte insgesamt 79 Mal ausrücken, im Vorjahr hatte es laut einer Mitteilung noch 106 "silvesterbedingte" Einsätze im Kreisgebiet gegeben.

In drei Fällen wurde die Polizei zu Körperverletzungsdelikten gerufen. Außerdem wurden zwei Sachbeschädigungen aufgenommen. Sexuelle Übergriffe wurden nicht festgestellt beziehungsweise nicht angezeigt, heißt es von der Polizei. Im gesamten Kreisgebiet kam es zu kleineren Bränden, ohne dass nennenswerter Schaden entstanden ist. Lediglich in Kamp-Lintfort wurden zwei Personen im Alter von 56 und 57 Jahren bei einem Kellerbrand durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. In Voerde widersetzten sich Personen gegenüber den Polizeibeamten, dabei wurde eine Polizeibeamtin wurde leicht verletzt. (red)

