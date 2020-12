In Voerde wird es in der Silvesternacht anders als in Dinslaken keine Sperrzonen für das Zünden von Feuerwerk geben.

Feuerwerk Silvester: Keine Sperrzonen für Feuerwerk in Voerde

Voerde Anders als Dinslaken wird Voerde für die Silvesternacht keine Sperrzonen für das Zünden von Feuerwerk ausweisen. Stadt appelliert aber.

Anders als Dinslaken wird die Stadt Voerde für die Silvesternacht wohl keine Sperrzonen für das Zünden von Feuerwerk ausweisen. Das erklärte Nicole Johann, die Erste und Technische Beigeordnete, am Dienstagnachmittag auf NRZ-Nachfrage. Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) hatte zuvor zu unter anderem diesem Thema getagt.

"In der Vergangenheit wurden auf Plätzen etc. des Voerder Stadtgebietes in der Silvesternacht keine größeren und unkontrollierbaren "Pyrotechnischen-Ansammlung" von Personen im Stadtgebiet beobachtet und aufgrund der fortwährenden allgemeinen Pandemielage dürfte die Voerder Bevölkerung besonders sensibilisiert und weiterhin größtenteils vorbildlich im respektvollen Umgang miteinander sein", erklärt Johann die Entscheidung.

Appell an die Voerder Bevölkerung

Die Stadt Voerde appelliert allerdings "eindringlich an die Bürgerinnen und Bürger, in der Silvesternacht auf ein Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu verzichten und sich nicht in größeren Gruppen zu versammeln". Gemäß der Corona-Schutzverordnung seien Partys und vergleichbare Feiern aber natürlich generell untersagt. Gleiches gilt bekanntlich für den Verzehr von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum.

"Nur strenge kontaktreduzierende Maßnahmen und diszipliniertes Verhalten können in dieser dynamischen Zeit ein Weg durch die Corona-Pandemie sein", betont Nicole Johann. Aufgrund dessen "bittet die Stadt Voerde die Bürgerschaft weiterhin, verantwortungs- und rücksichtsvoll auch insbesondere in der Silvesternacht zu agieren".

Verstärkte Präsenz und zusätzliche Bereitschaft in der Silvesternacht

Die Stadt Voerde werde in der Silvesternacht eine verstärkte Präsenz zeigen und eine zusätzliche Bereitschaft sicherstellen. "Es wird selbstverständlich auch in der Silvesternacht eine enge Zusammenarbeit zwischen unseren Ordnungskräften und der Polizei geben", sagt Johann.

Die Beigeordnete betont: "Dennoch ist es nicht unser Ziel, den Jahreswechsel durch Sanktionen und Kontrollen zu bestimmen, sondern der deutliche Appell für ein eigenverantwortliches Handeln im rücksichtsvollen Umgang der Voerder Bürgerinnen und Bürger unter- und miteinander steht im Vordergrund."