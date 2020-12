So sind die Kommunen zwischen den Jahren zu erreichen

Dinslaken/Voerde/Hünxe/Kreis Wesel Die Verwaltungen legen zwischen den Jahren eine Pause ein. Einzelne Bereiche in Dinslaken, Voerde, Hünxe sind dennoch zu erreichen.

Wie in den Vorjahren legen die öffentlichen Verwaltungen in der Zeit zwischen den Jahren eine Pause ein. In Dinslaken sind die Amtsstuben in der Zeit vom 24. Dezember bis zum 3. Januar geschlossen. Wie die Verwaltung mitteilt, sind in dieser Zeit auch die Ausländerbehörde und die Bürgerbüros nicht besetzt. Das Standesamt ist an einem Tag für Bestatter erreichbar.

In Voerde bleiben die Türen der Stadtverwaltung inklusive aller Dienststellen vom 28. bis 30. Dezember geschlossen. Für die Bereiche Standesamt (Beurkundung von Sterbefällen), Kanal und Straßenunterhaltung sowie Winterdienst, Allgemeiner Ordnungsdienst, Allgemeiner Sozialer Dienst und Bürgerbüro steht ein Notdienst beziehungsweise eine Rufbereitschaft für die Bürger zur Verfügung.

Das Hünxer Rathaus bleibt zwischen den Feiertagen in der Zeit vom 24. Dezember bis 3. Januar geschlossen. Für Sterbefallbeurkundungen ist das Standesamt am Dienstag, 29. Dezember, von 9 bis 11 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 0163/7656900 erreichbar.

Die Dienststellen der Kreisverwaltung sind in der Zeit vom 24. Dezember bis zum 3. Januar geschlossen.​