So will Dinslaken mehr Kindergarten-Plätze schaffen

Die UBV fordert einen „Masterplan Ausbau Kita-Plätze.“ In Dinslaken, so die Partei, fehlen Kitaplätze. Die UBV spricht von einer zu erwartenden „dramatischen Entwicklung“ und schlägt den Bau einer Kita an der Trabrennbahn – unabhängig vom städtebaulichen Gesamtkonzept – vor.

Das sagt die UBV

Zwar habe Dinslaken in den vergangenen Jahren viel in den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze investiert, attraktive Kindergartenneubauten geplant und erstellt und Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe mit hohen Summen unterstützt, so die UBV. Trotzdem würden auch in diesem Jahr die Betreuungsbedarfe das vorhandene Angebot übersteigen. „Bei der Versorgung der U3-Kinder ist diese Diskrepanz noch stärker ausgeprägt als im Elementarbereich“, so die UBV. Wunsch-Kitas würden oft nicht berücksichtigt, die Versorgung mit Tagespflegeplätzen und Kindergartenplätzen sei „in den Stadtteilen als sehr unterschiedlich zu bezeichnen“.

Die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung sage einen Zuwachs in allen maßgeblichen Altersgruppen voraus, die UBV rechnet daher mit einer „dramatischen Entwicklung“ in den kommenden Jahren. Ein Masterplan solle die Kita-Bedarfsplanung auch aus städtebaulicher Sicht bis 2035 darstellen.

Diese Zahlen nennt die Stadt

Die Stadtverwaltung sieht die Lage weniger problematisch. Nach gegenwärtigem Planungsstand werde für die Kinder über drei Jahren rein rechnerisch eine Versorgungsquote von rund 100 Prozent erreicht, so Stadtsprecher Marcel Sturm. Danach wäre die Versorgung bedarfsgerecht. Die Stadt hat mehrere Maßnahmen zur Vergrößerung des Platzangebotes angestoßen – allerdings seien nicht alle zum Start des Kita-Jahres fertiggestellt: Die Waldgruppe startet in der Jahreshälfte 2020, die Kita Hagenstraße Ende 2020, die Erweiterung der Evangelischen Kita Fröbelstraße wird für Anfang 2021 erwartet.

„Nach jetzigem Stand liegt der rechnerische, also auf den reinen Kinderzahlen basierende, Ü3-Gesamtbedarf bei 1856 Plätzen. Denen gegenüber stehen vorhandene 1901 Plätze“, so Marcel Sturm.

Im Bereich der U3-Kinder liegt die Versorgungsquote unter Berücksichtigung der Plätze in der Tagespflege bei knapp über 40 Prozent. „Nach derzeitigem Stand wäre das noch nicht bedarfsgerecht“, so Sturm. Die Zielquote liegt bei 42 Prozent, die Verwaltung will diese wegen des zu erwartenden steigenden Bedarfs auf 45 Prozent erhöhen. Dem rechnerischen Bedarf von 711 Plätzen stehen 685 vorhandene gegenüber.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre hätten jedoch gezeigt, dass es gerade im U3-Bereich häufig einige Eltern gebe, die ihren Wunsch nach Betreuung nicht aufrechterhalten. Die Behauptung der UBV, „die Balance zwischen Angebot und Nachfrage an Betreuungsplätzen sei derzeit in Dinslaken flächendeckend nicht erreicht, muss also zurückgewiesen werden“.

Bei der Entwicklung künftiger Wohngebiete wie der Trabrennbahn, Oberlohberg oder der Fläche südlich der Rotbachstraße „werden selbstverständlich Kitas von der Stadt miteingeplant“, so Marcel Sturm. Für die kommenden Jahre sei mit Blick auf die Bevölkerungsprognose des statistischen Landesamtes in Dinslaken nicht mit einer „dramatischen Entwicklung“ bei den Kinderzahlen zu rechnen.

Das ist geplant

Dennoch versuche die Stadt Dinslaken, kurzfristig weitere U3-Plätze zu schaffen. Die Stadtverwaltung schlägt dem Jugendhilfeausschuss vor, in der Kita Marktstraße zusätzlich fünf U3-Plätze zu schaffen. Außerdem schlägt die Verwaltung Erweiterungen der Kindergärten in der Hühnerheide und im Averbruch vor.

Für das Kitajahr 2021/2022 geht die Stadt von einer Versorgungsquote von 100 Prozent im Ü3-Bereich aus, im U3-Bereich soll sie bei 44 Prozent liegen. Weitere geplante Maßnahmen zur Erweiterung der Betreuungsplätze vor allem im U3-Bereich sind laut Marcel Sturm der Ersatzbau für die Kita Teerstraße, die Erweiterung der Kita Rotbachstraße und der weitere Ausbau der Kindertagespflege. Des Weiteren werde es einen Ersatzbau für die Kita Talstraße geben, so Sturm: „Dort kann dann eine Gruppe mehr als in der jetzigen Einrichtung betrieben werden.“

Die Zahlen zur Kindergartenbedarfsplanung werden im Jugendhilfeausschuss am Montag, 2. März (17 Uhr, Rathaus) vorgestellt.