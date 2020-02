Stadt Voerde erwartet trotz Wetters keine Absage des Zuges

Die Wetteraussichten für Tulpensonntag (24. Februar), den Tag, an dem der Karnevalszug durch die Voerder Innenstadt ziehen soll, sind trübe: Stürmisch soll es werden und viel regnen. „Das größere Problem scheinen die ergiebigeren Regenfälle zu sein“, erklärte Jürgen Hülser vom Vorstand der Stadtverwaltung am Freitag im Gespräch mit der NRZ. Diese seien jedoch kein Grund, den Karnevalszug nicht stattfinden zu lassen.

Auch die ihm zufolge angekündigten Windstärken von „vier bis fünf, vielleicht auch sechs“ würden nicht zu einer Absage der Veranstaltung führen, von der Hülser am Freitag auch nicht ausging. Die Stadt will sich am frühen Sonntagmorgen gemeinsam mit Polizei und Feuerwehr die aktuelle Wetterlage anschauen und diese bewerten. Käme es am Ende zu einer Absage des Karnevalszuges, würde dies unter anderem über die städtische Webseite www.voerde.de kommuniziert, wie Hülser erklärte. (P.K.)