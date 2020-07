Trotz Corona: Ab ins Freibad in Dinslaken, Voerde und Hünxe!

Was bieten die Bäder in Dinslaken, Voerde und Hünxe? Wir haben die wichtigsten Fakten zusammengestellt.

Dinslaken/Voerde/Hünxe. Rutsche, 50-Meter-Bahn oder Sandstrand? Trotz Corona bieten Bäder in Dinslaken, Voerde, Hünxe tolle Möglichkeiten für einen Ausflug ans Wasser.

Auch in Zeiten von Corona gibt es in den Sommerferien wohl kaum eine schönere Beschäftigung, als sich ins kühle Wasser zu stürzen. Wo Wasserratten in Dinslaken, Voerde, Hünxe abtauchen können und was ihnen dort zu welchem Preis geboten wird, haben wir in unserer großen Übersicht zusammengestellt. Hier finden Sie natürlich auch alle Informationen zu den geltenden Corona-Regeln in den Bädern.