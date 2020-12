Sollte es Privilegien für Leute geben, die geimpft worden ? Sandra Weindorf hat diese Frage bei der NRZ-Umfrage auf dem Wochenmarkt in Voerde beantwortet.

Corona Umfrage: Was Dinslakener und Voerder zum Impfstart sagen

Dinslaken/Voerde. Was denken die Menschen in Dinslaken und Voerde über die Impfungen gegen Corona? Unser Reporter hat sich auf den Marktplätzen umgehört.

Am vergangenen Sonntag haben bundesweit die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Zuerst werden Menschen, die in Pflegeheimen leben, oder über 80 Jahre sind, sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert. Viele stehen dem Impfen positiv gegenüber, andere wiederum sehen das Ganze skeptisch. Die NRZ hat sich auf den Marktplätzen in Dinslaken und Voerde nach den Meinungen der Bürger umgehört.

Strategie der Regierung ist nachvollziehbar

Besonders deutliche Worte findet der Dinslakener Friedhelm Wennmann: “Ich werde mich auf jeden Fall impfen lassen. Ich ertrage lieber die Nebenwirkungen, als gar nichts mehr zu ertragen, weil ich tot bin.” Ob geimpfte Personen privilegiert behandelt werden sollten, verneint Wennmann, weil dadurch eine “Zwei-Klassen-Gesellschaft" entstehen würde. Zur Vorgehensweise der Regierung meint er: “Egal, wie der Gesundheitsminister entscheidet, es wird immer Kritiker geben.”

Rainer Mührmann aus Voerde würde sich ebenfalls impfen lassen, sieht eine “Bevorteilung” von geimpften Personen aber auch kritisch: “Ich finde es schwierig. Ich denke, dass Leute, die sich weigern, das irgendwo zu spüren bekommen sollten. Aber es dauert auch einfach eine gewisse Zeit, bis man überhaupt geimpft werden kann, und dementsprechend muss man da differenzieren.”

Die Strategie der Regierung findet Mührmann nachvollziehbar: “Es gibt Personen, die besonders gefährdet oder für die Gesellschaft wichtiger sind als andere, und deshalb sollten diese Leute auch zuerst geimpft werden.”

Was ist mit den Nebenwirkungen?

Maria Jugg, die in der Pflege arbeitet und die Situation daher hautnah miterlebt, meint: “Ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen. Viele Kollegen sehen das skeptisch wegen der Nebenwirkungen und auch, weil es sonst deutlich länger dauert, einen Impfstoff herzustellen. Aber wir können ja auch nicht wegren nen. Viele gehen seit fast einem Jahr so gut wie nirgendwo mehr hin, weil sie auf der Arbeit nichts einschleppen wollen.” Außerdem betont die Voerderin, dass man fast schon froh sein könne, noch arbeiten gehen zu können, im Gegensatz zur Gastronomie zum Beispiel.

“Ich würde mich selber auch impfen lassen, aber ich finde nicht, dass man die Leute privilegiert behandeln sollte. Jeder kann selber entscheiden, ob man sich impfen lässt oder nicht. Die Vorgehensweise der Regierung finde ich richtig, weil die Personen zuerst an der Reihe sind, die am gefährdetsten sind”, sagt Sandra Weindorf aus Voerde.