Umweltschweinerei: 80 Reifen im Wald in Dinslaken entsorgt

Jede Menge Autoreifen liegen im Straßengraben entlang des Uhrensterz in Dinslaken – mehr als auf das Foto passen. Ein Unbekannter muss sie dort am Sonntag entsorgt haben.

Dinslaken. Unbekannte haben etwa 80 Autoreifen in einem Straßengraben in Dinslaken abgekippt. Ein Bürger alarmierte Stadt und Polizei.

Immer wieder entsorgen Bürger ihren Müll in der Gegend anstatt ihn ordnungsgemäß zum Wertstoffhof zu bringen. Auf einen besonders krassen Fall machte nun ein Bürger die Stadt Dinslaken aufmerksam: Ein Unbekannter hat rund 80 Autoreifen in den Straßengraben am Uhlensterz gekippt. Nach Angaben des Bürgers muss das am Sonntag zwischen 17 und 23 Uhr geschehen sein. Er habe die Polizei und die Stadt Dinslaken informiert.

Autoreifen mit oder ohne Felge können legal beim Wertstoffhof der Stadt Dinslaken abgegeben werden. Die Entsorgung kostet vier Euro pro Stück.