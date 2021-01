Vermisster Dinslakener wurde tot aufgefunden

Dinslaken/Weeze. Eine Spaziergängerin fand den Leichnam nach Weihnachten in einem Waldstück in Wemb. Der 45-jährige Mann wurde seit April 2020 vermisst.

Dinslaken/Weeze. Der lange Zeit vermisste Dinslakener ist gefunden worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, hatte eine Spaziergängerin den Leichnam des 45-Jährigen am vergangenen Dienstag (29. Dezember) in einem Wald in entdeckt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und eine Obduktion ergaben, dass es sich bei dem Toten um den Dinslakener handelt, der seit April 2020 vermisst wurde. Damals wurden auch Waldstücke in Weeze und Umgebung von Polizeibeamten und Diensthunden durchsucht. Leider ohne Erfolg. Wie die Polizei mitteilt, schließt sie derzeit ein Verbrechen aus.

