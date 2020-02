Voerde: Ehrensenatorin des VKV wurde in Kamelle aufgewogen

Voerde. Andre Stepper vom Edeka-Markt spendete das Gewicht von Prinz René, Prinzessin Leandra und Ehrensenatorin Monika Werthmann samt Enkel in Bonbons.

Bereits zum dritten Mal wurde die große Waage vor Edeka Stepper in Friedrichsfeld platziert und zum ersten Mal nahm auf der einen Seite eine Frau Platz. Die Ehrensenatorin des VKV sollte in Kamelle aufgewogen werden! Es war Monika Werthmann, Geschäftsführerin des Fördervereins Voerder Bäder und diesjährige Ehrensenatorin des Voerder Karnevalvereins, die am Nelkensamstag auf der einen Seite Platz nehmen durfte. Andre Stepper vom Edeka-Markt hatte den VKV eingeladen und stellte für die andere Seite jede Menge Wurfmaterial zur Verfügung.

Und so nahm die Ehrensenatorin gemeinsam mit ihrem Enkel Paul Neumann Platz auf der Waage und ließ ihr Gewicht in Bonbons aufwiegen. Fleißig stapelten Ralf Rieser, 1. Vorsitzender des VKV, und Peter Anton Becker, Vorsitzender des Männergesangsvereins Spellen, zusammen mit Andre Stepper Kokos-Schokoriegel, Mini-Karamell-Riegel, Erdnussriegel und mehrere Paletten Kaubonbon-Streifen als Gegengewicht auf die Waage. „Einer geht noch, einer geht noch“, feuerten die anwesenden Mitglieder des VKV die Männer an.

Im Vorprogramm tanzten die Smilies, die Tanzgarde des SV Spellen. Foto: Gerd Hermann / Funke Foto Services

Auch Peter Anton Becker feilschte um jeden Platz auf der Waage und Andre Stepper ließ sich bereitwillig lachend zu weiteren Paletten überreden. „Das Gewicht einer Dame verrät man natürlich nicht“, sagte Becker und lachte. „Aber es ist definitiv weniger als beim Wiegen des Prinzenpaares am Vortag auf dem Bauernmarkt in Spellen“, verriet er dann doch. Prinz René und Prinzessin Leandra brachten gemeinsam 162 Kilo auf die Waage, die Prinzessin davon gerade einmal 47 Kilo. „Und dies wäre auch der einzige Grund, den Karnevalsumzug am Sonntag ausfallen zu lassen, weil die Prinzessin bereits bei Windstärke 1 wegfliegen könnte“, scherzte Ralf Rieser.

Am Ende zählte es bei beiden Veranstaltungen, möglichst viel Wurfmaterial für den Voerder Karnevalszug zu bekommen. „Mittlerweile ist aus dem Event schon Kult geworden“, so André Stepper. Die Kunden fragten schon vorher, wann das Wiegen stattfindet. Kunde Michael Loosen lobte dann auch die gelungene Veranstaltung.

Ein kleines bisschen wurde die Sonne herbei getanzt

Rund hundert Zuschauer verfolgten das spannende Geschehen. Für die richtige Karnevalsstimmung sorgten dabei die Kindertanzgruppe Smilies vom SV Spellen 1920, die Showtanzgruppe 08/29 aus Friedrichsfeld und die Tanzgarde St. Petri Elferrat Büderich. Zum ersten Mal war auch ein DJ mit dabei. Trotz kleinerer Pannen sorgte DJ Gerd ebenfalls für die musikalische gute Laune.

Auch das Tambourcorps Spellen gab einige Stücke zum Besten und animierte zum Mitschunkeln. Gerlinde Weltgen aus Spellen verfolgte gespannt das Wiegen an beiden Tagen. „Die Leute werden animiert zu kommen und es kommt auch in den kleineren Voerder Stadtteilen Karnevalsgefühl auf“, freute sich Andre Stepper. Ein kleines bisschen schaffte es die Tanzgarde, die Sonne herbei zu tanzen. „Doch für das nächste Jahr hoffen wir auf besseres Wetter und dass die Veranstaltung Tradition wird“, ergänzte Peter Anton Becker.