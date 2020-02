Voerde: Entschluss pro Narrenzug fiel VKV-Chef nicht leicht

Seine Schuhe hat Ralf Rieser am Montagmorgen, am Tag nach dem Tulpensonntagszug durch die Voerder Innenstadt, zum Trocknen noch unter der Heizung stehen, wie er im Gespräch mit der NRZ lachend verrät. Kein Wunder, denn der üppige Dauerregen war auch am Vorsitzenden des veranstaltenden 1. Voerder Karnevalsvereins (VKV) nicht spurlos vorübergegangen. Wie auch? Der Mann war zu Fuß und ergo ohne Dach über dem Kopf mit seinen Mitstreitern als Panzerknacker unterwegs, um bei den Besuchern eine Spende, nämlich Zaster für den Zug zu erbeten. Zum Schutz hatte Ralf Rieser zwar Regenponcho und Regenhose angezogen, nasse Schuhe konnten aber auch die nicht verhindern.

Tulpensonntagszug fand in etwas veränderter Form statt

Der Vorsitzende des VKV glaubt, dass es die richtige Entscheidung war, den Tulpensonntagszug in Voerde trotz des miesen Wetters mit starkem Wind und viel Regen stattfinden zu lassen. Wegen Regens alleine würde eine solche Veranstaltung auch nicht abgesagt, betont er. Der am frühen Sonntagmorgen mit der Stadt, den Sicherheitskräften von Polizei und Feuerwehr und dem DRK getroffene Beschluss sei ihm nicht leicht gefallen, räumt Rieser ein. Schließlich habe man an dem Tag auch registriert, dass viele andere Züge aufgrund der Sturmwarnungen abgesagt wurden. Die vorgenommenen Änderungen waren es dann am Ende, die den VKV-Vorsitzenden davon überzeugten, den närrischen Lindwurm durch Voerde rollen zu lassen.

Der Start wurde um eine knappe halbe Stunde vorverlegt. Damit sollte dem Wind, bevor dieser zu stark werden könnte, im wahrsten Sinne des Wortes davongefahren werden. Außerdem wurde mit Blick auf den Baumbewuchs die Zugstrecke verkürzt. Anders als sonst wurde nicht schon an der Allee und an der Frankfurter Straße närrisch losgelegt, sondern erst etliche hundert Meter weiter auf der Bahnhofstraße in Höhe der Beginenstraße. So seien die Besucher vom vorderen Teil der Bahnhofstraße weggeholt worden, erläutert Ralf Rieser.

Auf dem letzten Abschnitt der Strecke wurde dann der Teilbereich zwischen der Kleinen Heide und der Kirche St. Paulus entlang des dortigen Waldstücks für die Zuschauer gesperrt. Wäre der Beginn des Voerder Karnevalszuges generell nicht bereits um 11.11 Uhr, sondern erst am frühen Nachmittag, hätte Ralf Rieser die Veranstaltung auch mit den getroffenen Änderungen wegen des stürmischeren Wetters, das für diese Zeit prognostiziert war, nicht stattfinden lassen wollen.

VKV-Chef Rieser: Schlechtes Wetter tat der Fröhlichkeit keinen Abbruch

Etwa 7000 Närrinnen und Narren trotzten mit guter Stimmung der schlechten Witterung und feierten ausgelassen auf den Straßen. Auch viele Familien mit Kindern waren mit von der Partie und ließen sich den Spaß, auf die Jagd nach Kamelle & Co. zu gehen, nicht nehmen. „Das Wetter hat der Fröhlichkeit keinen Abbruch getan“, freut sich Ralf Rieser, der mit seinen Panzerknacker-Kollegen die Zuschauer um Zaster zugunsten des Karnevalszuges bat.

VKV-Vorsitzender Ralf Rieser (2.v.r.) und seine Panzerknacker-Kollegen baten die Besucher am Sonntag um Zaster für den Zug. Foto: 1. Voerder Karnevalsverein / PR

Ausgestattet mit Eimern und Keschern, die eine Spende auch aus der zweiten oder dritten Reihe ermöglichten, waren sie als erste Fußgruppe des närrischen Lindwurms unterwegs. Die Sammelaktion ist neu – und muss sich erst einmal herumsprechen, bilanziert der VKV-Vorsitzende. In den Eimern und Keschern sind jedenfalls „nicht nur Münzen“ gelandet. „Vom Fünf- bis 50-Euro-Schein war alles dabei“, berichtet Ralf Rieser.

Wieviel insgesamt während des Tulpensonntagszuges an Geld zusammengekommen ist, muss noch gezählt werden. Sicher ist, dass der VKV jedem, der etwas gespendet hat, dankbar ist – egal, wieviel es am Ende geworden ist. „Jeder Euro hilft uns“, betont Ralf Rieser mit Blick auf die Finanzierung der Karnevalszüge.