Voerde erinnert an das Toleranzprojekt „Engel der Kulturen“

Voerde. Bei einer Abschlussveranstaltung am Freitag, 28. Februar, im Rathaus wird an die vielen Aktionen zur Kunstaktion „Engel der Kulturen“ erinnert.

Mit vielen Veranstaltungen hatten im vergangenen Jahr Voerder Bürger die Kunstaktion „Engel der Kulturen“ über mehrere Monate facettenreich mit Leben gefüllt. Im Beisein der Künstler Carmen Dietrich und Gregor Merten, die es erdacht haben, ging das Projekt zur Förderung des interkulturellen und interreligiösen Dialoges schließlich am 5. November in sein eindrucksvolles Finale. Daran wird in der Innenstadt, am Eingang zum Helmut-Pakulat-Park erinnert.

Am Eingang zum Helmut-Pakulat-Park wurde eine Boden-Intarsie verlegt

Dort wurde ein Abbild der großen Stahlskulptur des „Engels der Kulturen“, in der Dietrich und Merten die Symbole der drei abrahamitischen Weltreligionen Judentum (Stern), Christentum (Kreuz) und Islam (Halbmond) vereint und so zugeordnet haben, dass im Innern die Umrisse eines Himmelsboten sichtbar werden, in Form einer Boden-Intarsie verewigt. Mit dem Projekt solle ein Zeichen „für das friedliche Zusammenleben aller Kulturen und die Freiheit des Glaubens – beides erforderlich für ein Gelingen unserer globalisierten Gesellschaft“ – gesetzt werden, erklärte Carmen Dietrich an jenem 5. November an der ersten von mehreren Stationen. Knapp vier Monate nach dem großen Finale des Kunstprojekts wird ein Rückblick auf die vielen Aktionen des vergangenen Jahres genommen.

Die Nachlese bei der Abschlussveranstaltung am Freitag, 28. Februar, im Rathaus beinhaltet verschiedene Darstellungsformen: Es ist eine Ausstellung zu sehen, bei der Bilder der einzelnen Veranstaltungen zu dem Kunstprojekt „Engel der Kulturen“ gezeigt werden. Diese können sich Interessierte danach noch vom 3. bis 17. März im Rathaus-Foyer anschauen. Auch werden am kommenden Freitag Ergebnisse aus den Aktionen wie etwa Collagen, Gedichte und Schülerarbeiten gezeigt bzw. erneut vorgetragen und auf einer Videoleinwand Bilder in einer Dauerschleife präsentiert. Ein kurzer Film vom Finale am 5. November wird vorgeführt, es wird gesungen, eine gemeinsame kreative Aktion steht auf dem Programm und es gibt eine Kleinigkeit zu essen.

Am Eingang zum Helmut-Pakulat-Park wurde am 5. November 2019 diese Boden-Intarsie verlegt. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

„Alle sind willkommen“, sagt Ulla Ziegler von „Frauen mittendrin“. Diese Gruppe wie auch die Frauenhilfe der Evangelischen Kirchengemeinde Götterswickerhamm sind genauso im Organisationsteam des Projektes vertreten wie das Frauenzentrum Voerde, die Stadt und der türkische Kulturverein Friedrichsfeld. Dessen Aufgabe war es, den Kontakt zu den Künstlern, der Stadt und zu den einzelnen Gruppen zu halten, die Hauptveranstaltungen zu organisieren, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und sich um die Finanzen zu kümmern, wie Ulla Ziegler erklärt. Mit der Abschlussveranstaltung möchte das Organisationsteam diejenigen, die erst durch das Finale im November oder etwa durch die Boden-Intarsie am Eingang zum Helmut-Pakulat-Park auf die mehrmonatige Kunstaktion aufmerksam geworden sind, über das, was im vergangenen Jahr dazu stattgefunden hat, informieren.

Auch gehe es darum, noch einmal „mit den Teilnehmern und (neu) Interessierten ins Gespräch zu kommen und so das Projekt nicht mit der Hauptveranstaltung am 5. November enden zu lassen, sondern mit in das nächste Jahr zu nehmen“, erläutert Ulla Ziegler. Gleichzeitig soll der Termin am kommenden Freitag ein Abschluss für die Akteure – darunter Stadt, Schulen, Kindergärten, Kirchengemeinden, Frauenhilfen, Frauenzentrum, türkische Kulturvereine, esidischer Kulturverein, Einzelpersonen etc. sein.

>>Info: Termin und Worte des Bürgermeisters

Die zweieinhalbstündige Veranstaltung zum Abschluss des Kunstprojekts „Engel der Kulturen“ am Freitag, 28. Februar, findet im großen Sitzungssaal des Rathauses statt. Beginn: 17 Uhr.

Bevor am 5. November am Eingang zum Helmut-Pakulat-Park der „Engel der Kulturen“ als Boden-Intarsie verlegt wurde, hatte sich Bürgermeister Dirk Haarmann an die Teilnehmer der Kunstaktion gewandt und konstatiert: „Sie zeigen, dass Religionsfreiheit nicht nur ein Grundrecht in unserer Verfassung ist, sondern, dass diese eine Grundvoraussetzung für gegenseitiges Verständnis und ein friedliches Zusammenleben ist. Sie zeigen, dass in Voerde kein Platz ist für Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.“