Voerderin hat sich seit 40 Jahren der Lyrik verschrieben

Voerde. Ingrid Hassmann aus Voerde widmet sich seit 40 Jahren intensiv ihrer Leidenschaft für die Lyrik. Zunächst war sie Mittel zum Zweck.

„Der Meeres-Gott befiehlt den Winden, den Urgesteinen wohl zu sein – doch wütet er, so reibt sich am Stein die Zeit“. Das Leben der Voerder Lyrikerin Ingrid Hassmann ist mindestens so bewegt wie die See. „Mein Leben hat einen logischen und einen absolut kreativen lyrischen Teil“, sagt sie selbst über sich. Und so verschlungen sind auch ihre Wege, denn die gelernte kaufmännische Angestellte kam zwar schon als Schülerin mit der Lyrik in engeren Kontakt, bis sie ihre lyrische Seite jedoch voll ausleben sollte, vergingen noch einige Jahre mit dem Nachholen des Abiturs auf dem zweiten Bildungsweg und einem Studium in Politikwissenschaften, Philosophie und Pädagogik. „Ich bin eine philosophisch geprägte Gedichteschreiberin mit sozialem Engagement und den kaufmännischen Möglichkeiten, sie zu verwirklichen“, sagt die 69-Jährige und lacht. Denn leben konnte sie von ihrer Leidenschaft für die Lyrik, der sie sich bereits seit 40 Jahren intensiv widmet, nicht.

Als Jugendliche verfasste Ingrid Hassmann ihr erstes Gedicht

Ihr erstes Gedicht mit dem Titel „Die kleine Moosrose“ hatte sie schon mit 15 Jahren verfasst. Schuld an dieser Leidenschaft fürs Lyrische hatte die einstige Deutschlehrerin, die ein Faible für die großen Dichter längst vergangener Zeiten hatte und sie mit wahrer Inbrunst vortrug. Oftmals sehr zum heimlichen Gelächter ihrer Schüler, die nicht wirklich etwas mit der Lyrik der Vergangenheit anfangen konnten. Zu seltsam mutete die Sprechweise in der Welt der 60er Jahre an.

Doch Ingrid Hassmann sollte die Gedichte nie vergessen. „Dieser nachhaltige Einfluss war mir als 15-Jährige aber noch nicht bewusst“, berichtet die Voerder Lyrikerin. Das kam erst später. Erst die Geburt der Kinder, das Scheitern der Ehe brachten sie wieder zum Schreiben. Nach Art eines Tagebuchs notierte sie in regelmäßigen Abständen kurze Texte, um das Erlebte zu verarbeiten und ans Licht zu heben, emotional-bestimmt, eine Art des Überlebens, sagt sie heute.

Einfühlsame Poesie in Sprach-Bildern

Anfangs noch Mittel zum Zweck, um nicht an ihrer Wut zu ersticken, gefiel ihr jedoch die lyrische Welt immer besser, wurde zu dem Teil von ihr, der wohl lange verschüttet war. Ihr Sprach- und Schreibstil veränderte sich, vom Tagebuch-Ich zum lyrischen Ich. Die Beschreibung eigener Erlebnisse wich und machte einer objektiveren Betrachtungsweise Platz. Es entstand eine einfühlsame Poesie in Sprach-Bildern, die Hassmann durch gezielte Weiterbildung und im Austausch mit anderen Autoren und Autorinnen vorantrieb.

„Letztlich begann ich durch das Studium der Philosophie, festgefahrene Denkstrukturen durchbrechen zu wollen, und gab der Auseinandersetzung mit Zweifeln, Vorurteilen, Nachweisen, Stereotypen, Euphemismen, Grundsätzen der Logik und der Wahrnehmung breiten Raum, was eine innere Unruhe auslöste, die sich kreativ auf die Wort-Schöpfungen auswirkte“, erzählt sie. Und sie erkannte für sich: „Lyrik ist das Aushalten der Distanz zwischen Vernunft und Illusion.“

1980 trat die Voerderin Weseler Literaturgruppe bei

Vor 40 Jahren war es, 1980, als sie der Weseler Literaturgruppe „Kopf-Weide“ beitrat, 1990 wurde sie von einer überregionalen Autorenvereinigung als „freie Künstlerin im Bereich Wort“ anerkannt. Sie ist Mitbegründerin der Weiberwirtschaft in Voerde, hat „Die Säule“ in Duisburg mitbespielt und war dort regelmäßig an der Veranstaltungsplanung beteiligt, hatte ihren ersten offiziellen Auftritt als Lyrikerin schließlich bei der AsF Friedrichsfeld. Viele weitere Lesungen folgten, ihre Lyriken erschienen in zahlreichen Anthologien, ihre Zusammenarbeit mit der Voerder Malerin Martina Reimann fand Früchte in dem gemeinsamen Buch „Jahreszeiten des Lebens“.

Es sollten weitere folgen, denn beide Künstlerinnen verbindet auch die Liebe zu Griechenland. Kein Wunder also, dass auch „Patmos – Insel im Licht der Offenbarung“ seinen Weg zu Lesern fand, indem Hassmann ihre Lyriken passgenau zum Bilderzyklus Reimanns darbot. Eine eigene große Fotoausstellung in der Dinslakener Sparkasse machte nicht nur ihre Texte einem etwas anderen Publikum bekannt, auch ihre Fotografien fanden Anklang.

Bilder und Texte: Für Lyrikerin zwei Möglichkeiten, die Welt wahrzunehmen

Abbruchreife Häuser, verrottete Materialien, Steine, knorrige Bäume – Bilder und Texte standen im gegenseitigen Dialog. Die Bilder unverfälscht und unbearbeitet, ehrliche Momente der Wahrnehmung. „Sie sind für mich zwei Möglichkeiten, die Welt wahrzunehmen, die äußere und innere“, sagte Hassmann während der damaligen Ausstellung.

Einer ihrer wohl größten Erfolge aber ist die Darstellung der Betty Tendering. Als ein Urgestein der Voerder Frauengeschichtswerkstatt widmete sich Ingrid Hassmann der historischen Figur der Betty Tendering von Haus Ahr zuerst in Schrift, später auch in der Darstellung an der Seite von Alfred Grimm. Und auch mit fast 70 Jahren wird die Lyrikerin nicht müde, sich immer wieder neu zu erfinden.

>>Info: Zur Person

Ingrid Hassmann ist Mitglied des Kulturkreises Dinslaken, der Deutschen Haiku-Gesellschaft, der Kleinkunstakademie Niederrhein und der Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft. Lesungen, Einführungen bei Ausstellungseröffnungen, Vorträge zu Biografien von Dichtern und Denkern, insbesondere Frauenportraits, kabarettistische Veranstaltungen mit eigenen Beiträgen, Kooperationen mit Musikern und bildenden Künstlern als Dialogarbeit sowie Fotoausstellungen sind so in 40 Jahren Lyriker-Leben entstanden. Außerdem gab es Veröffentlichungen in zahlreichen Themenkreisbüchern und in 14 Anthologien sowie Beiträge in der Bibliothek deutschsprachiger Gedichte. Auch im Kulturhauptstadtjahr Ruhr 2010 wirkte sie mit. Seit 2002 leitet sie eigene Schreibwerkstätten.