Voerdes Bürgermeister: Corona-Hilfen weithin nur ein Placebo

Voerde. Bürgermeister Dirk Haarmann hätte sich bei Bewältigung der Pandemie eine andere finanzielle Unterstützung für die Kommunen gewünscht.

Die Bewältigung der Corona-Krise fordert auch die Kommunen. Im NRZ-Interview anlässlich des Jahreswechsels erklärt Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann, warum er die vorgesehene finanzielle Unterstützung für die Städte und Gemeinden nur als ein Placebo ansieht, welche er sich stattdessen gewünscht hätte und wann er mit einer einsetzenden Normalisierung der Lage rechnet.

Herr Haarmann, werden die Kommunen bei der Bewerkstelligung der Pandemie von Bund und Land Ihrer Ansicht nach hinreichend unterstützt? Was müsste besser laufen?

Nein, bei weitem nicht. Die bisher zugesagten Hilfen des Landes für die Kommunen sind in weiten Teilen nur ein Placebo. Die Möglichkeit der Isolierung der coronabedingten Schäden im städtischen Haushalt mit Fremdfinanzierung und Tilgung über bis zu 50 Jahre verlagert das Problem nur in nachfolgende Generationen. Die Aufstockung der Schlüsselzuweisungen in 2021 und damit Halten des bisherigen Volumens durch das Land wird uns nur kreditiert. Die Ausgleichszahlungen für die Gewerbesteuerausfälle in 2020 laufen an Voerde weitestgehend vorbei, weil wir Nachzahlungen von Betrieben aus Vorjahren gegenrechnen müssen. Wären diese Zahlungen bereits im Jahr davor eingegangen, erhielten wir statt 0,3 Mio. Euro über vier Mio. Euro. Immerhin hat der Bund eine jahrelange Forderung der Kommunen nach einer stärkeren Bundesbeteiligung an den sogenannten Kosten der Unterkunft umgesetzt und seinen Anteil von 50 auf 75 Prozent erhöht. Es kommt nun darauf an, dass die Kostenentlastung, die im Kreishaushalt anläuft, an die Kommunen auch weitergereicht wird. Hier sehe ich die große Gefahr, dass diese Entlastungen mit anderen Belastungen im Kreishaushalt verrechnet werden und die Kommunen am Ende so gut wie leer ausgehen.

Die durch die Pandemie entstehende finanzielle Belastung in Millionenhöhe etwa durch wegbrechende Einnahmen bei der Gewerbe- und Einkommensteuer oder zusätzliche Ausgaben für coronabedingte Anschaffungen bekommen die Kommunen nicht kompensiert, sondern sollen sie quasi über längstens 50 Jahre abbezahlen. Welchen Weg hätten Sie sich von Bund und Land stattdessen gewünscht?

Ich hätte mir gewünscht, dass die Ausfälle und Mehrkosten von Bund und Land komplett übernommen würden – übrigens gleich verbunden mit der versprochenen, aber vom Land unter den Teppich gekehrten Übernahme der kommunalen Kassenkredite (in Voerde allein fast 50 Mio. Euro – entstanden durch nicht auskömmlich finanzierte Aufgabenzuweisungen durch Bund und Land). Damit will ich die Kommunen nicht aus der Verantwortung nehmen und die Probleme einfach abwälzen. Ich bin aber der Meinung, dass unter angemessener Beteiligung der Kommunen im Rahmen ihrer individuellen Leistungsfähigkeit die Lasten in größeren Verbünden in einer Art „Corona-Fonds“ gerechter verteilt werden müssen. Ansonsten bleiben die Kommunen mit den größten Finanzproblemen am Ende auf sich allein gestellt. Durch Corona wurden die seit langem ungelösten Strukturprobleme in der Finanzierung der Kommunen nun für alle sichtbar.

Wie groß ist Ihre Sorge, dass in Voerde ansässige Gewerbe- und Einzelhandelsbetriebe die Coronakrise am Ende nicht überstehen werden? Welche Rückmeldungen bekommen Sie von dort?

Ein genaues Bild ist zurzeit noch nicht absehbar, da die Wirkung der neuen Hilfspakete erst greifen muss. Dass aber der Einzelhandel (außerhalb des Lebensmittelsektors und einiger Branchen, die eher von Corona profitiert haben) besonders betroffen ist, ist unzweifelhaft. Die Bedrohung durch den Onlinehandel war ohnehin schon gewaltig und sie hat sich noch einmal deutlich verschärft. Durch den harten Lockdown ging zudem ein Großteil des Weihnachtsgeschäfts in die Hände der großen Onlinehändler.

Bleibt die Pandemie auch 2021 das dominierende Thema?

Ich fürchte ja. Mindestens das erste Quartal wird nach meiner Einschätzung noch von hohen Inzidenzzahlen geprägt sein. Bis ein zur Erreichung einer Herdenimmunität ausreichender Teil der Bevölkerung wirksam geimpft sein wird (es sind ja zwei Impfungen pro Person), werden wir mindestens die zweite Jahreshälfte erreicht haben. Ich gehe daher davon aus, dass auch ein Großteil der öffentlichen Veranstaltungen noch nicht stattfinden kann, so dass wir frühestens spät in der zweiten Jahreshälfte auf eine einsetzende Normalität hoffen dürfen. Daneben werden die wirtschaftlichen Auswirkungen und deren Möglichkeiten der Kompensation uns noch sehr lange beschäftigen.