Wegen Coronavirus: Infonachmittag im Rathaus Hünxe abgesagt

Hünxe. Der Landesbetrieb Straßenbau wollte über die Pläne für den Brückenneubau informieren und hat den Termin nun wegen des Coronavirus abgesagt.

Wegen des Coronavirus hat der Landesbetrieb Straßenbau den Informationsnachmittag zum Ersatzneubau der Brücke über die Lippe und den Wesel-Datteln-Kanal im Hünxer Rathaus abgesagt.

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Niederrhein, plant zurzeit den Ersatzneubau der Brücke über die Lippe und den Wesel-Datteln-Kanal an der A3 sowie den damit verbundenen Ausbau der A3 im Bauwerksbereich. Auch die Tank- und Rastanlage Hünxe soll in diesem Zuge erweitert werden. Eigentlich sollte die Öffentlichkeit frühzeitig beteiligt werden. Deswegen sollte es am Dienstag, 3. März, im Sitzungssaal des Hünxer Rathauses Gelegenheit geben, sich zu informieren: Die Pläne sollten auf Tafeln und im Rahmen einer Power-Point-Präsentation dargestellt und Fragen beantwortet werden.

Neuer Termin wird festgelegt

„Mit dem Auftreten des Coronavirus in NRW, hat sich der Landesbetrieb Straßenbau NRW dazu entschlossen, den Termin zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung abzusagen. Über einen neuen Termin wird der Landesbetrieb Straßenbau NRW rechtzeitig informieren“, so die Gemeindeverwaltung Hünxe.