Weihnachtsbäume werden in Dinslaken ab Donnerstag abgeholt

Abgeschmückte Weihnachtsbäume sind schon in dem einen oder anderen Vorgarten zu entdecken. In Dinslaken werden die Bäume ab Donnerstag, 7. Januar, vom Din-Service eingesammelt.

Dinslaken/Voerde/Hünxe. In Dinslaken richtet sich der Tag der Abholung an die Leerung der Restmülltonnen. In Voerde gibt es einen Termin und in Hünxe zwei.

Dinslaken/Voerde/Hünxe. Die ersten Weihnachtsbäume liegen schon seit ein paar Tagen in Vorgärten. Nach dem Dreikönigstag werden die Bäume eingesammelt.

Der Din-Service beginnt am Donnerstag, 7. Januar, damit, die Bäume einzusammeln. Die Aktion läuft bis Mittwoch, 13. Januar. Die Abholung der Tannenbäume, die ohne Weihnachtsschmuck sein müssen, ist mit der Abholung der Restmülltonnen verbunden. Werden die Müllbehälter also am Montag geleert, werden auch an diesem Tag die ausrangierten Weihnachtsbäume abgeholt. Die Stadt weist darauf hin, dass es wichtig sei, den Baum am selben Platz abzulegen, an dem die Mülltonnen zur Abfuhr stehen. Die genauen Termine können dem Abfallkalender entnommen werden. Sollte der Baum zu Hause noch länger stehen bleiben, kann er dann am Wertstoffhof, Krengelstraße 109, abgegeben werden.

In Voerde werden die Tannenbäume laut Abfallkalender am Samstag, 16. Januar, in allen Bezirken abgeholt. Zwei Abholtage gibt es in der Gemeinde Hünxe: In den Bezirken eins und zwei werden die Bäume am Donnerstag, 14. Januar, abgeholt, in den Bezirken drei und fünf einen Tag später am 15. Januar.

