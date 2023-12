Weihnachtsmarkt in Zechenwerkstatt: Neue Stände und Angebote

Dinslaken In der Zechenwerkstatt in Lohberg findet am zweiten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt statt. Dabei wird nicht nur die Halle selbst genutzt.

Noch wird in der Zechenwerkstatt in Lohberg kräftig gewerkelt: Mit dem Gabelstapler werden die schweren Kisten an ihren Platz gefahren, Stromkabel werden verlegt, die Tannenbäume nach und nach aus ihren Netzen befreit und aufgestellt. „Bis Freitag werden wir fertig sein“, versichert Lea Eickhoff von der Freilicht AG. Denn dann soll um 15 Uhr der dreitägige Weihnachtsmarkt in der Zechenwerkstatt starten.

Bis Sonntag, 10. Dezember, bieten rund 40 Aussteller unter anderem Holzarbeiten, Schmuck, Filzkunst, Textilien, Skulpturen, Dekoartikel, Brotaufstriche, Spirituosen sowie Kräuter- und Gewürzöle an. „Wir haben in diesem Jahr auch fünf neue Stände dabei“, freut sich Eickhoff. So wird es unter anderem Gestricktes, Filzpantoffeln oder Naturkosmetik geben. „Wir achten darauf, dass alles selbstgemacht ist und sich die Stände nicht zu sehr ähneln“, betont die Organisatorin.

Jurte mit Lagerfeuer vor der Zechenwerkstatt

Neu ist in diesem Jahr auch, dass der Außenbereich vor der Zechenwerkstatt mehr bespielt wird. Eine Jurte mit Lagerfeuer soll bei Klein und Groß für eine gemütliche Atmosphäre sorgen. Für Kinder gibt es täglich drei Lesungen in der Jurte. Ab 13 Uhr kann am Samstag und Sonntag auch Stockbrot gebacken werden. Außerdem warten Schafe und Esel in einem kleinen Streichelzoo auf ein paar Streicheleinheiten.

Zum ersten Mal können auch Weihnachtsgrüße aus der Zechenwerkstatt verschickt werden. Gegen eine Spende sind Postkarten mit einem Motiv aus der Zechenwerkstatt erhältlich. Diese können direkt vor Ort beschrieben und in einen Weihnachtsbriefkasten geworfen werden. „Wir bringen die Karten dann zur Post“, erklärt Lea Eickhoff.

Passend zur Kulisse bietet die IG BCE Ortsgruppe Lohberg-Feldmark den Besuchern am Samstag und Sonntag an, sich in Bergbaukluft fotografieren zu lassen. Für Live-Musik sorgen der Bläserkreis der ev. Kirchengemeinde Dinslaken-Stadtmitte und der Posaunenchor Voerde. Es werde bewusst auf eine Bühne verzichtet, die kleinen Konzerte finden mitten im Geschehen statt.

Glühwein kostet 3,50 Euro

Natürlich gibt es auch ein gastronomisches Angebot: Die Freilicht AG verkauft roten und weißen Glühwein, Punsch, Softgetränke und Bier. „Wir haben versucht, die Preise aus dem Vorjahr zu halten“, sagt Eickhoff. So kostet der Glühwein weiterhin 3,50 Euro. Dank der Sponsoren – mit dabei sind die Sparkasse, die Volksbank, die Stadtwerke Dinslaken, die Wohnbau Dinslaken, die Firma setcon Event und die Bäckerei Schollin – sei es möglich, die vergleichsweise niedrigen Weihnachtsmarktpreise zu halten.

Öffnungszeiten und Anfahrt Der Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag, 8. Dezember, von 15 bis 21 Uhr. Am Samstag hat er von 10 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Der Zugang zum Zechengelände am Pförtnerhaus (Hünxer Straße 378) ist mit dem Auto nicht befahrbar. Besucher erreichen die Zechenwerkstatt daher mit dem Auto nur von der Oberlohberg Allee aus. Fürs Navi sollte daher die Adresse Energiering, 46537 Dinslaken genutzt werden. Von da aus ist der Parkplatz P1 ausgeschildert.

Die Privatrösterei König Gustav bietet Kaffee-Spezialitäten an, am Stand von Drei Gin gibt es Glüh-Gin und der Craft-Bier-Laden Bierbude Duisburg schenkt Glühbier aus. Die Lions- und Rotary-Clubs aus der Region übernehmen das Speisenangebot. Die Erlöse daraus geht an karitative Projekte. Der Partyservice Pic und Naturkost vom Scholtenhofergänzen das Angebot mit vegetarischen und Bio-Speisen. Frisches vom Grill bieten Lohberger Jugendliche an ihrem selbst gebauten Grill-Fahrrad an.

