Machen Sie mit: Wir suchen das Leserfoto des Jahres 2019

Dinslaken/Voerde/Hünxe. 485 Fotos wurden eingereicht, wir suchen nun das Foto des Jahres 2019 aus Dinslaken, Voerde und Hünxe. Bis Aschermittwoch können Sie abstimmen.

Liebe Leserinnen und Leser, gleich sind Sie gefragt, über das „Leserfoto des Jahres 2019“ abzustimmen! Der NRZ-Wettbewerb um das „Leserfoto des Monats“ hat sich in den vergangenen Jahren zur festen Institution entwickelt.

Wie auch in den Vorjahren haben Sie uns mal wieder beeindruckt: Mit 485 eingereichten Fotos, die tolle Motive aus Dinslaken, Voerde und Hünxe zeigen. Tierisch süße Fotos waren dabei, ebenso Landschaften im Sonnenlicht oder im Morgennebel und auch ein Blick von der Halde.

Sie sehen keine Bilder? Dann klicken Sie bitte hier.

Wir suchen das Leserfoto des Jahres 2019 Januar „Überblick“ nennt der Stefan Weber sein Foto, das er von der Halde Lohberg aus geschossen hat – unser Leserfoto im Januar. 1 von 12

Februar Jörg Schwanenberg hat die Lippe in Hünxe bei schönstem frühlingshaften Wetter fotografiert – unser Leserfoto im Februar. 2 von 12

März Unser „Leserfoto im März“: Die Morgenstimmung in der Sträterei von Andrea Neuhaus. 3 von 12

April Das Bild von Wolfgang Marschall zeigt gerade geborene Meisen in Voerde-Spellen – unser Leserfoto im April. 4 von 12

Mai Cornelia Kammann hat das Wasserschloss Haus Voerde in Szene gesetzt – unser Leserfoto im Monat Mai. 5 von 12

Juni Christian Stephan hat fotografiert, wie eine Gewitterzelle über dem Stapp in Dinslaken Blitze produziert: das Leserfoto im Juni. 6 von 12

Juli Das tierisch süße Foto hat uns Joachim Driegert aus seinem Garten in Voerde geschickt – unser Leserfoto im Juli. 7 von 12

August Uwe Entenburg hat eine Eule, die in einem Nussbaum in Dinslaken sitzt, fotografiert – das Leserfoto im August. 8 von 12

September Das Foto vom Sonnenaufgang hinterm Kraftwerk Voerde gelang Andreas Funke – unser Leserfoto im September. 9 von 12

Oktober Rainer Kratz hat die Mündung des „Lohberger Grabens“ fotografiert – unser Leserfoto im Oktober. 10 von 12

November Die Ansicht mit Kastanie und evangelischer Kirche hat Jürgen Stinn in Spellen gemacht – unser Leserfoto im November. 11 von 12

Dezember Das Foto vom „Morgennebel in Möllen“ hat Jürgen Kirgasser gemacht – es ist unser Leserfoto des Monats Dezember. 12 von 12

So können Sie mitmachen

Ab dem Dienstag, 18. Februar 2020, können Sie abstimmen. Die Frist endet an Aschermittwoch, 26. Februar. Danach zählen wir alle Stimmen zusammen. Für den Fotografen, der das Leserfoto des Jahres geschossen hat, gibt es eine kleine Überraschung – außerdem wird das Bild natürlich noch einmal groß in der NRZ abgedruckt.

So können Sie mitmachen: Welches soll das Leserfoto des Jahres 2019 werden? Wählen Sie per E-Mail (an lok.dinslaken@nrz.de, bitte den Monat angeben), drücken Sie auf unserer Facebook-Seite bei dem entsprechenden Bild auf „Gefällt mir" oder kommentieren Sie die Beiträge bei Instagram!