Auf einer Weide in Dinslaken wurden zwei Schafe gerissen.

Wolf Zehn Meter vom Wohngebäude: Schafe in Dinslaken gerissen

Dinslaken War es das Wolfsrudel? In Dinslaken-Oberlohberg wurden erneut zwei Schafe gerissen. Sie standen zehn Meter vom Wohngebäude entfernt.

Vermutlich in der Nacht zu Freitag, 29. Januar, wurden auf einer Weide in Dinslaken-Oberlohberg zwei Kamerunschafe gerissen.

Herde stand hinter zwei Zäunen

Die Herde mit fünf Tieren stand nur zehn Meter vom Wohngebäude entfernt hinter zwei Zäunen: einem 1,06 hohen Stromführenden Zaun mit einer zusätzlichen Stromlitze auf 1,30 Meter Höhe und einem inneren, 80 Zentimeter hohen Zaun ohne Strom.

Eines der Tiere hatte Bisse in der Flanke und in der Kehle. Etwa 15 Kilo Fleisch wurden herausgerissen, das entspricht etwa dem halbe Gewicht des Tieres. Ein zweites verletztes Schaf verendete am Samstag. Die Wolfsberater des Lanuv waren vor Ort, die Proben werden nun untersucht. Die Weide wurde bereits zum vierten Mal heimgesucht.

Hier gibt es mehr Artikel aus Dinslaken, Voerde und Hünxe