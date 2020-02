Zuzugsort Hünxe: Reserveflächen für bauliche Entwicklungen

Wie aus dem im Sommer 2019 erstellten Gemeindeentwicklungskonzept Wohnen Hünxe hervorgeht, bietet der Entwurf des Regionalplans in Bezug auf allgemeine Siedlungsbereiche Reserveflächen für zukünftige bauliche Entwicklungen.

Der wirksame Flächennutzungsplan für das Gemeindegebiet trat 1980 in Kraft und ist mittlerweile 40 Jahre alt. Bisher wurden für den Flächennutzungsplan 47 Änderungsverfahren durchgeführt. Bezüglich der Gewerbe- und Wohnflächenentwicklung sind in den Darstellungen nur noch wenige Reserveflächen vorhanden, sodass für die städtebauliche Entwicklung in Zukunft Engpässe zu erwarten sind.

Gemischte Baufläche im Ortskern

Hünxe wird im Flächennutzungsplan als Siedlungsschwerpunkt der Gemeinde definiert. Im Bereich des Marktplatzes sowie entlang der Dorstener Straße befindet sich gemischte Baufläche. Der Bereich nördlich der Alten Weseler Straße wurde im Rahmen der Entwicklung des Baugebietes „Högemannshof“ zu Gunsten einer Wohnbauflächendarstellung berichtigt. Für den übrigen Siedlungsbereich Hünxes westlich der Dinslakener Straße überwiegen Wohnbauflächen für den Gemeinbedarf und Grünflächen.

Im Laufe der Siedlungsentwicklung wurde am östlichen Siedlungsrand im Bereich zwischen Stenderhof und Binnenbruchweg die Darstellung einer Wohnbaufläche zurückgenommen, zugunsten einer Wohnbaufläche am westlichen Siedlungsrand, um die Entwicklung des Gebietes „Mühlenhof“ zu ermöglichen. Ferner entstand eine gemischte Baufläche zwischen Dinslakener Straße und Krudenburger Straße. Am Siedlungsrand von Hünxe befindet sich südöstlich eine Wohnbaufläche für den Bereich Minnekenstege.

Der Siedlungsbereich von Bruckhausen wird überwiegend als Wohnbaufläche dargestellt. Lediglich nördlich des Einmündungsbereiches der Hauptstraße in die Dinslakener Straße gibt es eine gemischte Baufläche. Im Bereich des Danziger Platzes sowie südlich des Waldwegs finden sich Gemeinbedarfsflächen mit unterschiedlichen Zweckbestimmungen. Die Darstellungen der Siedlungsflächen in Bruckhausen wurden in der Vergangenheit nur in geringem Maße verändert oder ergänzt wie zum Beispiel im Bereich „Raasweg“.

Siedlungen entlang der Kirchstraße

In der Urfassung des Flächennutzungsplanes sind die Siedlungsbereiche von Drevenack und Peddenberg sowie der verbindende Bereich entlang der Kirchstraße als Siedlungsfläche dargestellt. Dort finden sich an verschiedenen Stellen Flächen für Gemeinbedarf (Kirche, Grundschule, Kindergarten) sowie eine gemischte Baufläche im Bereich der Straße Küsterstege. Die übrigen Bereiche sind mit Ausnahme der gewerblichen Nutzungen entlang der ehemaligen Bahntrasse als Wohnbaufläche dargestellt. Im Rahmen der wohnbaulichen Entwicklung seit 1970 wurden mehrere landwirtschaftliche Flächen inzwischen einer wohnbaulichen Nutzung zugeführt. Dies betrifft insbesondere die Bereiche der Bebauungspläne „Spillendreher“, „Küsterstege“, „Fasanenweg“ und jüngst „Nelkenstraße“.

Für die Siedlungsbereiche in Gartrop-Bühl erfolgt im Flächennutzungsplan keine Darstellung einer Wohnbaufläche. Die bebauten Gebiete sind als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.

Im Rahmen der 22. Flächennutzungsplanänderung im Jahr 1999 wurde der Siedlungsbereich entlang des Waldheidewegs in Bucholtwelmen erstmalig als Wohnbaufläche dargestellt. Die Darstellung hat sich seither nicht verändert.

Der Siedlungsbereich von Krudenburg wird in der Urfassung bereits vorwiegend als Wohnbaufläche dargestellt. Lediglich ein Bereich am westlichen Siedlungsrand (Feldmark) gibt es gemischte Baufläche.

Bestehende Splittersiedlungen verdichten

Bebauungspläne und Außenbereichssatzungen: Innerhalb der Gemeinde Hünxe gibt es rund 60 rechtskräftige Bebauungspläne, die den überwiegenden Teil des Siedlungsbereiches abdecken. Außerhalb der zusammenhängenden Siedlungsbereiche bestehen für Teile des Gemeindegebietes Außenbereichssatzungen. Diese ermöglichen eine Wohnbebauung im planerischen Außenbereich, auch wenn sie der Darstellung des Flächennutzungsplanes widersprechen und die Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. Ziel ist dabei stets die Verdichtung bestehender Splittersiedlungen und nicht deren Erweiterung.

In der Gemeinde Hünxe zeugen eine Vielzahl von Gehöften und Kleinstsiedlungen von der historischen und für die Region typischen Siedlungsentwicklung. Für fünf Bereiche wurde in der Vergangenheit eine Außenbereichssatzung beschlossen: Baumschulenweg, Höfkensfeld, Hünxer Heide, Beckmannsberg und Heideweg.

In der NRZ-Serie „Zuzugsort Hünxe“ geht es in lockerer Folge weiter: nach dem Gemeindeentwicklungskonzept Wohnen mit Ortsteilprofilen, Regionalplan, Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen auch um Bevölkerungsentwicklung, Haushaltsgrößen, Pendlerströme, Wohnbestand sowie das Ziel „Hünxe 13.600“. Gespräche mit Neubürgern und Alteingesessenen sind geplant – und der Service: Was muss ein Neu-Hünxer wissen?